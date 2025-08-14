Agencias

EEUU sanciona a una plataforma rusa de intercambio de criptomonedas por "actividades ilícitas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que ha vuelto a sancionar a la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex por haber facilitado "actividades ilícitas" desde 2019, así como a una red que supuestamente facilita la evasión de sanciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha indicado que también ha designado al "sucesor" de Garantex, Grinex, y ha tomado medidas contra tres ejecutivos de la primera empresa y seis compañías de Rusia y Kirguistán, según reza un comunicado en el que ha señalado que estas "han apoyado la participación del intercambio de actividades cibernéticas maliciosas".

"Los activos digitales desempeñan un papel crucial en la innovación y el desarrollo económico global, y Estados Unidos no tolerará que se abuse de esta industria para fomentar la ciberdelincuencia y la evasión de sanciones", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley.

En este sentido, ha subrayado que "explotar las plataformas de intercambio de criptomonedas para blanquear dinero y facilitar ataques de ransomware no solo amenaza (su) seguridad nacional, sino que también mancha la reputación de los proveedores legítimos de servicios de activos virtuales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El 'Biotherm' sella su triunfo en la etapa 1 de The Ocean Race Europe y el 'Malizia' se recupera en Dover

El 'Biotherm' sella su triunfo

EEUU firma un acuerdo de cooperación migratoria con Paraguay

EEUU firma un acuerdo de

EEUU ofrece recompensas por cinco narcotraficantes mexicanos y sanciona a Cárteles Unidos y a Los Viagras

EEUU ofrece recompensas por cinco

Noboa envía al Constitucional varias preguntas del referéndum previsto para finales de año

Noboa envía al Constitucional varias

La entidad neerlandesa Triodos Bank gana 27,4 millones de euros en su primer semestre, un 24,3% menos

La entidad neerlandesa Triodos Bank