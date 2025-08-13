Agencias

Georgina anuncia su compromiso con Cristiano Ronaldo y muestra el impresionante anillo

Por Newsroom Infobae

Guardar

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casan. En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Georgina a compartido con sus seguidores la gran noticia de su compromiso con el futbolista portugués:"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas" ha dicho junto a la imagen del espectacular anillo.

La pareja que lleva casi una década juntos y tienen cinco hijos por fin ha decidido dar el paso.

La noticia ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y medios de comunicación, quienes han felicitado a la pareja por este paso tan importante en sus vidas.

La pareja se conoció en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda de lujo en Madrid.En abril de 2022 la familia sufrió un duro golpe al perder a uno de sus bebés mellizos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU señala a Belarra por incitación antisemita por organizar un acto en defensa de Palestina

EEUU señala a Belarra por

Zelenski vuelve a rechazar un intercambio territorial y dice que podría ser un "trampolín" para otra ofensiva

Zelenski vuelve a rechazar un

Luis Enrique: "Claro que la presión nos rodea, pero creo que podemos gestionarla"

Luis Enrique: "Claro que la

Donnarumma se despide del PSG: "Alguien ha decidido que ya no puedo formar parte de este grupo"

Donnarumma se despide del PSG:

Burkina Faso condena a trece personas a cadena perpetua por actos terroristas

Burkina Faso condena a trece