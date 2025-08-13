Arden cuatro casas en los incendios de Oímbra y Monterrei (Ourense)

Un total de cuatro casas han ardido en los incendios de los municipios ourensanos de Oímbra y Monterrei durante la ola de fuegos que ha activado la Situación 2 en toda la provincia.

Según informa el 112 Galicia, en el ayuntamiento de Oímbra resultaron calcinadas tres casas, de las cuales dos estaban deshabitadas y una habitable pero vacía. También se ha quemado una casa en estado de abandono en Monterrei, concretamente en el lugar de Medeiro, si bien los medios de emergencias controlaron este incendio.

Por su parte, ninguna persona se encuentra confinada ni desalojada en la provincia de Ourense por los incendios pasadas las 13,00 horas de este miércoles, según informa el 112 Galicia.

De este modo, una treintena de personas que se encontraban evacuadas en los municipios A Pobra de Trives, desalojadas en A Somoza, y Maceda, evacuadas en A Palea, por la mañana han podido volver a sus casas en las últimas horas.

Así lo han trasladado los equipos técnicos desplazados en Ourense después de una noche que también incluyó cofinamientos como los de 500 personas en el municipio de Monterrei (Ourense), en concreto en los núcleos de Medeiros, Flariz y A Salgueira.

Mientras, la circulación ferroviaria está activa, como también el tráfico por las autovías de la provincia A-52 y A-53, que tuvieron que cortarse por el fuego el pasado martes. No obstante, hay algún corte en alguna vía provincial o comarcal, como es el caso de la OU-311, entre los kilómetros 2 y 3.