Álvaro Carreras debuta con el Real Madrid: "Tenemos las ideas claras de lo que queremos"

El defensa del Real Madrid Álvaro Carreras, que este martes ha debutado con el conjunto blanco en el partido amistoso ante el WSG Tirol en Austria (0-4), ha asegurado que ve "muy bien" al equipo, además de afirmar que los jugadores tienen "las ideas claras" de lo que quieren para esta temporada.

"Es un orgullo volver a vestir esta camiseta. Toca seguir preparándonos para lo que viene. Llevo estos días entrenando con el equipo, me han acogido muy bien. Ahora toca seguir preparándonos a tope, que viene un reto muy bonito por delante", señaló tras el encuentro disputado en el Tivoli Stadion de Innsbruck.

El lateral izquierdo gallego, que formó parte del once inicial y disputó 62 minutos del choque, resaltó el trabajo del equipo este martes. "Nos da igual que sea amistoso, para nosotros era un partido muy importante. Siempre es importante ganar", indicó.

"Me estoy adaptando a lo que pide el míster, a lo que quiere para los jugadores. Veo muy bien al equipo, tenemos las ideas claras de lo que queremos y lo importante es ganar", continuó el futbolista ferrolano sobre la situación de la plantilla a una semana del debut liguero ante Osasuna.

Por último, Carreras se rindió al francés Kylian Mbappé, autor de dos de los goles de esta tarde. "Siempre he dicho que con compañeros así es más bonito y más fácil el fútbol. Con todos los compañeros estoy muy contento. Con Vini Jr. por la banda, con Huijsen atrás... Estoy muy contento", finalizó.

