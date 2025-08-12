Vecinos de Tres Cantos (Madrid) continúan en "shock" tras la virulencia del incendio: "Fue impresionante"

Vecinos de la localidad madrileña de Tres Cantos continúan en estado de "shock" por la virulencia del incendio forestal originado la tarde de este lunes, una situación que han descrito como "impresionante" ya que las llamas se extendieron de forma rápida por el viento.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Ana, que reside en Soto de Viñuelas, ha explicado que esta noche no ha dormido por la preocupación. "Vivo en la zona de arriba y eso me permitió ver el incendio desde el inicio. Fue impresionante cómo se desarrolló porque no te lo esperas", ha subrayado.

Según ha narrado, casi todos los vecinos de su zona se encontraban en la calle porque habían estado sacando mangueras y mojando las aceras y los setos. Ana ha subrayado que continúan en "shock" y ha señalado que "le picaban muchísimo los ojos".

"Una cosa que me sorprendió es que todos los vecinos aquí no hablábamos. La gente se miraba porque no sabíamos qué pasaba. Era una sensación de no control. Dudo que nos dejen volver esta noche", ha apuntado.

Otros vecino del municipio, José Alfredo, ha explicado que su vivienda "no ha sido afectada" y ha recordado que en el momento del desalojo su esposa recogió a sus hijos y él se encargó de su madre. Ha añadido que no recuerda incendios "tan grandes y virulentos como este".

"En Tres Cantos sí que ha habido (incendios), pero en otras ocasiones el fuego se desplazaba hacia otra zona. Ayer el viento soplaba en dirección a la urbanización y ya alrededor de 20.30 horas la Guardia Civil nos dijo que desalojáramos", ha indicado.

Por su parte, Ludmila, otra vecina de la ciudad, ha detallado que la Guardia Civil despertó a su familia para "salir con urgencia" de la vivienda, recogiendo solo lo necesario. Ha destacado que el operativo se ha organizado "bien" y que recibieron agua, comida y camilla.

DESPLIEGUE DE CRUZ ROJA

Cruz Roja ha desplegado dos albergues provisionales para atender a las personas que han necesitado salir de sus domicilios, según ha explicado la coordinadora autonómica de Servicios Preventivos de la Comunidad de Madrid, Silvia Cortezón, a los medios de comunicación.

A lo largo de toda la noche se ha albergado a un total de 106 personas y se ha afiliado 188 personas adultas y 38 menores. Actualmente, en el albergue quedan unas 45 personas aproximadamente.

"La noche ha sido tranquila, se les ha provisto tanto de un alojamiento seguro como de comida y bebida para que tuviesen abastecidas todas sus necesidades. Aquí seguiremos mientras que seamos necesarios", ha remarcado.

Asimismo, se ha movilizado el área psicosocial para atender a todos los albergados por cuestión emocional u otros problemas, así como equipos de respuesta básica en emergencias, que son los que ofrecen una primera atención e información.