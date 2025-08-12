El atacante Jack Grealish jugará cedido en el Everton

El futbolista inglés Jack Grealish se convirtió este martes en nuevo jugador del Everton inglés en calidad de cedido para la temporada 2025-26 procedente del Manchester City, donde ha militado las últimas cuatro campaña, según un comunicado.

"El Everton ha cerrado el fichaje en calidad de cedido de Jack Grealish, procedente del Manchester City. El internacional inglés, de 29 años, pasará la campaña 2025/26 con los 'Blues' y lucirá el dorsal 18", informó el club en su página web.

Grealish, con un palmarés de tres Premier League, dos Copas de Inglaterra, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el City, se convierte en el sexto fichaje del equipo de David Moyes este verano, tras las incorporaciones de Charly Alcaraz, Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou y Kiernan Dewsbury-Hall.

El atacante inglés llegó al Manchester City en 2021, en un traspaso que superó los 100 millones de euros procedente del Aston Villa. Ahora, después de perder protagonismo en el último curso, elige el Everton a sus 29 años. "Estoy encantado de haber fichado por el Everton. Es un gran club, con grandes aficionados", confesó.

"En cuanto hablé con el entrenador, supe que sólo quería ir a un sitio. En las redes sociales me han llovido los mensajes de los seguidores del Everton, así que también hay que tener en cuenta ese aspecto y ésa es otra de las razones por las que elegí el Everton", agregó.

Grealish, nacido en Birmingham, se formó en el Aston Villa y, tras una cesión al Notts County, debutó con el primer equipo a los 18 años. Se convirtió en un jugador clave para los 'Villanos' y ayudó al club a ascender de nuevo a la Premier League en 2019, antes de fichar por el Manchester City en el verano de 2021.

"Creo que llega en un buen momento, porque tiene experiencia, entiende la Premier y todos somos conscientes del nivel que es capaz de alcanzar. Sé que la ambición de Jack es volver a la selección, así que espero que podamos ayudarle a conseguirlo. Todos estamos deseando trabajar con él y proporcionarle una plataforma para que muestre la mejor versión de sí mismo", concluyó David Moyes.