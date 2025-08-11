Ramón Calderón aclara cómo está su relación con Isabel Pantoja tras meses sin contacto

En plena temporada taurina, El Puerto de Santa María volvió a congregar a numerosos rostros conocidos en una de sus tardes más esperadas. Entre los asistentes se encontraba Ramón Calderón, abogado y expresidente del Real Madrid, gran aficionado a la fiesta nacional, que no dudó en atender a los medios para comentar tanto su presencia en el evento como responder a preguntas sobre su entorno personal.

Al ser preguntado por Isabel Pantoja, Calderón fue claro: "No sé nada de ella hace muchísimo tiempo pero, como digo siempre que me preguntan, es la mujer de un gran amigo mío y le deseo todo lo mejor". Con estas palabras, quiso subrayar el respeto y el cariño que mantiene hacia la artista, aunque no tengan trato reciente.

En cuanto a la cita taurina, el abogado destacó el buen momento que vive la tauromaquia y la gran acogida que sigue teniendo entre el público: "Muchos aficionados de todas las partes, no solamente de aquí, y es porque la fiesta de los toros cada vez tiene más atractivo. Yo creo que eso es algo de lo que los políticos deberían tomar nota porque las plazas están llenas, la gente va más a los toros que nunca y disfruta con esta fiesta que es muy nuestra. Me parece, de verdad, que esto es una llamada de atención a los políticos, que absurdamente pretenden prohibirnos venir a los toros y no se dan cuenta de lo que genera esta fiesta".

Sus declaraciones ponen de relieve tanto su defensa de la tradición taurina como su rechazo a las iniciativas que buscan limitarla, en un momento en el que el debate sobre la tauromaquia sigue despertando posiciones encontradas en la sociedad española.