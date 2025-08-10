Agencias

Sebastian Vettel deja entrever su regreso a la Fórmula 1, pero descarta volver a competir

Por Newsroom Infobae

Guardar

El expiloto alemán Sebastian Vettel, tetracampeón del mundo de Fórmula 1, ha reconocido que se imagina poder asumir un futuro papel en el deporte, pero descartó volver como piloto.

En declaraciones a la cadena pública alemana ZDF, Vettel dijo que su carrera como piloto había terminado, pero afirmó que pensaba que sería posible "asumir uno u otro papel en el futuro".

El asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, describió anteriormente a Vettel como un posible sucesor. Vettel puso fin a su carrera en la F1 a finales de 2022, citando el deseo de pasar más tiempo con su familia; él y su mujer Hanna tienen tres hijos.

Recientemente, se especuló con la posibilidad de que Vettel compitiera en el Mundial de Resistencia (WEC). Vettel declaró a ZDF que una vez probó un coche de resistencia de Porsche por interés y que le gustó, pero hasta ahora no ha salido nada de ello.

El piloto de 38 años dijo que actualmente está ocupado con otras cosas. Se está formando para ser agricultor, participa en proyectos medioambientales y de sostenibilidad y es copropietario del equipo de vela alemán de SailGP.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez felicita el Día de Cantabria y reivindica "una tierra abierta, hospitalaria y noble"

Sánchez felicita el Día de

El PP pide a Bruselas que evalúe las consecuencias de seguridad derivadas del contrato del Gobierno con Huawei

El PP pide a Bruselas

Rusia intercepta más de 120 drones ucranianos en varias regiones del país, seis de ellos volaban hacia Moscú

Rusia intercepta más de 120

Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania

Al menos un muerto y

Muere un policía en un ataque armado contra una patrulla en el sureste de Irán

Muere un policía en un