Mario Casas y Melyssa Pinto, cómplices y deportivos, protagonizan su jornada más familiar... ¡con beso incluido!

Mientras muchos de los rostros más conocidos de nuestro país ya disfrutan de sus días de vacaciones, Mario Casas sigue exprimiendo al máximo su estancia en la capital en estos días de calor y lo hace de la mejor forma posible, acompañado por su pareja Melyssa Pinto. Muy pendiente de la construcción y los detalles del que será su nuevo hogar en una de las localidades cercanas a la capital, el actor compagina a la perfección sus compromisos profesionales con sus ratos de ocio como los que se ven en las imágenes.

En esta ocasión la pareja compartía su afición por el deporte visitando uno de los rocódromos de 'Sputnik Climbing' junto al hermano pequeño del actor, Daniel Casas y una amiga. Muy cómplices y cercanos en todo momento, Mario agarraba a su chica por el hombro mientras la besaba en los labios sin esconderse y es que, sin lugar a dudas, están viviendo un momento muy dulce en su relación. Tras varias horas en el rocódromo, los cuatro abandonaban las instalaciones caminando hasta el coche del actor que les iba a llevar de regreso a casa.

Especialmente cercana y cómplice con su cuñado, Melyssa demostró que mantiene una maravillosa relación con todos y cada uno de los miembros de su familia política y es que ha encajado a la perfección con ellos desde el primer día que se conocieron. Para la ocasión, la influencer eligió un sencillo conjunto de deporte con color negro con pantalón y top a juego. Por su parte, su novio optó por pantalón corto amarillo y camiseta sin mangas en color blanco con un bolso con todas sus pertenencias.