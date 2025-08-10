El FC Barcelona hace oficial la salida de Iñigo Martínez

El FC Barcelona anunció este sábado la salida del central español Iñigo Martínez después de dos temporadas de azulgrana y rumbo al Al Nassr de la liga saudí, a falta de que se haga oficial.

El internacional español decidió aceptar la oferta del conjunto de Riad, donde milita Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y un Aymeric Laporte con quien volvería a darse el relevo, como en enero de 2018, si se confirma su intención de volver al Athletic Club.

"El FC Barcelona anuncia la salida del jugador del primer equipo Iñigo Martínez. Queremos agradecerle sinceramente su profesionalidad, esfuerzo, dedicación y compromiso durante todo este tiempo compartido en las dos temporadas que ha defendido la camiseta azulgrana", comunicó el cuadro catalán.

Después de dos días de rumores en los medios de comunicación y de despedidas en el vestuario azulgrana, el Barça confirmó el adiós al central vasco, antes de que el Al Nassr confirme la segunda parte de la operación. El cuadro catalán tenía hasta cinco centrales, con Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric García y Christensen, además de Jules Koundé, pero pierde a un líder.

A través de un video en la red social 'X', Martínez se despidió del club, la ciudad y la afición. "Gracias, Barça. Hoy me despido de este club que ha marcado mi vida. Defender este escudo ha sido un honor y una responsabilidad que he asumido cada día, con orgullo y compromiso. He vivido un sueño. Desde el primer día hasta el último vestir esta camiseta ha sido un privilegio", dijo.

"Gracias a los entrenadores que confiaron en mí, al cuerpo técnico por su trabajo silencioso pero esencial, y a mis compañeros, que se han convertido en una familia. También quiero dar las gracias a la afición, por su cariño incondicional, y a la ciudad de Barcelona, que es mi nueva casa. Espero haber estado a la altura dentro y fuera del campo. Me marcho con el corazón lleno sabiendo que el Barça siempre formará parte de mí. Visca el Barça y visca Catalunya", añadió.

Martínez llegó a Barcelona en julio de 2023, firmando un acuerdo de dos temporadas que había renovado recientemente tras convertirse en el líder de la defensa azulgrana. El central vasco vivió una segunda juventud a sus 34 años a las órdenes de Hansi Flick, técnico que explotó su perfil zurdo, su buena salida de pelota y la experiencia en una gran dupla con el joven Cubarsí.

El defensa debutó en la máxima categoría del fútbol español con la Real Sociedad en la 2011-2012. Desde entonces, acumuló siete temporadas como 'txuri-urdin', disputando un total de 239 encuentros y marcando 18 goles. En enero de 2018, el de Ondárroa fichó por el vecino y rival Athletic Club, convirtiéndose también en uno de los pilares fundamentales de la zaga bilbaína.

Como rojiblanco, Martínez participó en 177 encuentros aunque su última campaña estuvo marcada por las lesiones y los rumores sobre su salida hacia el Barça, equipo al que llegó libre. Del cuadro catalán se va igualmente sin dejar dinero por su traspaso, pero libera una importante cantidad de masa salarial, para el 'fair play' de un FC Barcelona a vueltas con las inscripciones.