El Betis acaba la pretemporada con dudas y preocupado por la lesión de Isco

Sevilla, 10 ago (EFE).- El Betis concluyó este fin de semana la pretemporada y lo ha hecho con dudas en su juego, tras las derrotas en sus dos últimos encuentros de preparación, el pasado miércoles en La Línea (Cádiz) ante el Como italiano (2-3) y el sábado en La Rosaleda ante el Málaga (3-1), partido del que, además, salió lesionado el líder del equipo, Isco Alarcón.

El malagueño sufrió un golpe en la primera parte en el tobillo izquierdo, el mismo que se operó la pasada campaña, y ya no salió en la segunda, para posteriormente abandonar el estadio con muletas y un fuerte vendaje en la zona afectada.

En el Betis están a la espera de que las pruebas médicas precisen el alcance de la dolencia a una semana de que comience LaLiga, que en el caso del conjunto que entrena el chileno Manuel Pellegrini será el lunes 18 de agosto en el campo del Elche.

Los problemas con las lesiones del sábado no fueron solo con Isco, ya que el club informó antes del encuentro de que el centrocampista Sergi Altimira sufría un golpe en el gemelo derecho y que por precaución no entraba en la lista de convocados.

También salió lesionado de La Rosaleda el mediapunta Iker Losada, quien, ya en la prolongación del choque, sufrió un fuerte pisotón que le obligó a abandonar el terreno de juego a la conclusión del partido ayudado por sus compañeros.

Estos jugadores pasan a formar parte de una lista de lesionados en la que han estado toda la pretemporada otros tres que arrastraban dolencias desde la anterior campaña, casos del central Diego Llorente, el extremo marroquí Ez Abde y centrocampista Marc Roca.

El Betis ha desarrollado la pretemporada con una primera concentración en Almancil, en el Algarve portugués, con un triangular ante el Leiria y el Farense, en el que perdió el primer partido (1-0) y ganó el segundo (0-2), para después jugar un amistoso en el estadio El Arcángel ante el Córdoba, en el que se impuso 3-4.

En la segunda concentración, que tuvo lugar en las instalaciones de la Federación Inglesa de Fútbol de St. George's Park, y se jugaron otros dos partidos, ante el Coventry, con empate a uno, y frente al Sunderland, al que ganó por 0-1.

La tercera concentración se ha completado esta semana en Marbella (Málaga) con otros dos partidos, ante el Como y el Málaga, y con más inconvenientes de los previstos, ya que desde el Betis se han quejado de la dureza que se vio en el juego pese a ser citas de preparación.

En los entrenamientos de Marbella ya estuvo el último refuerzo hasta el momento del conjunto sevillano, el centrocampista colombiano Nelson Deossa, que fue anunciado el pasado lunes como jugador del Betis tras el acuerdo para su traspaso alcanzado con el Rayados de Monterrey mexicano.

El colombiano será presentado oficialmente este lunes (12.00 horas) en la ciudad deportiva verdiblanca, mientras que Pellegrini ha dado descanso a su plantilla, con la que retomará el trabajo el próximo martes en estas mismas instalaciones en horario matinal.