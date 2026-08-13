12/08/2026 Orson Salazar recupera la sonrisa junto a su hijo tras meses marcados por su separación de Paz Vega y sus deudas. Después de meses marcados por su separación de Paz Vega y por las informaciones relacionadas con su situación económica y sus problemas con Hacienda, Orson Salazar parece haber encontrado un respiro en uno de los apoyos más importantes de su vida: su hijo mayor. El empresario venezolano ha sido fotografiado disfrutando de un concierto al aire libre junto a Orson Salazar Vega, dejando al descubierto la excelente relación paterno-filial que mantienen. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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MADRID (CHANCE)

Después de meses marcados por su separación de Paz Vega y por las informaciones relacionadas con su situación económica y sus problemas con Hacienda, Orson Salazar parece haber encontrado un respiro en uno de los apoyos más importantes de su vida: su hijo mayor. El empresario venezolano ha sido fotografiado disfrutando de un concierto al aire libre junto a Orson Salazar Vega, dejando al descubierto la excelente relación paterno-filial que mantienen.

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Las imágenes muestran a padre e hijo compartiendo una velada de lo más relajada, sentados sobre el césped mientras escuchaban su música preferida. Aunque en algunos momentos Orson se mostraba algo serio y pensativo, su hijo no dejaba de conversar con él y de enseñarle distintos contenidos en su teléfono móvil, en una escena cargada de cercanía y complicidad.

Con el paso de la noche, ambos se fueron relajando y terminaron sonriendo cuando un grupo de jóvenes se unió a ellos para conversar animadamente. Lejos de la presión mediática que ha acompañado al empresario en los últimos tiempos, las fotografías reflejan a un padre y un hijo disfrutando del presente y dejando por unas horas a un lado las preocupaciones personales y económicas que han marcado esta etapa de su vida.

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Durante la velada, el exmarido de Paz Vega intentó combatir las altas temperaturas con un pequeño ventilador portátil y, en un gesto cercano y natural, accedió incluso a fotografiar a los amigos de su hijo, integrándose con total normalidad en el grupo.