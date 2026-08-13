Los Bombers estabilizan el incendio forestal en Castellví de la Marca (Barcelona)

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Los Bombers de la Generalitat han estabilizado el incendio forestal en la zona del Castellot, en Castellví de la Marca (Barcelona), este jueves sobre las 7.30 horas.

El fuego se produjo este miércoles sobre las 16.26 horas y han llegado a trabajar hasta con 44 dotaciones, ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers siguen en el lugar con una "decena" de dotaciones terrestres, con el objetivo de repasar el perímetro y trabajar en los puntos calientes que vayan surgiendo en su interior.

Protecció Civil envió a por la tarde un ES-Alert para pedir el confinamiento de la población de una zona al noroeste del incendio de Castellví de la Marca (Barcelona), que incluye cuatro urbanizaciones.

El confinamiento afectaba a las urbanizaciones de El Pla de Manlleu, La Moixeta, Les Pinedes Altes y la Talaia Mediterrànea y previsiblemente se verá afectada la circulación en las carreteras TP-2442 y TV-2443.