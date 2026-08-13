Ucrania ataca objetivos en la región de Bashkiria, 1.200 kilómetros al este de Moscú

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Moscú, 13 ago (EFE).- Los drones ucranianos golpearon este jueves objetivos en un centro industrial de la región rusa de Bashkiria, 1.200 kilómetros al este de Moscú.

"Los fragmentos de uno de los drones cayó en el polígono industrial de Salavata. Se declaró un incendio", admitió Radi Jabirov, gobernador de Bashkiria, en las redes sociales.

Según los canales de Telegram ucranianos, Supernova y Exilenova, el objetivo del ataque era la refinería local, una de las más grandes de Rusia y que pertenece al gigante Gazprom.

El canal ruso Astra añade que testigos oculares informaron sobre una columna de humo sobre dicha instalación, que ya tuvo que interrumpir sus operaciones en julio debido a otro ataque enemigo.

Fuentes ucranianas también aseguran que los aparatos no tripulados golpearon un almacén en esa misma región de la compañía de comercio electrónico Wildberries, pero ésta aún no lo ha confirmado.

En total, según el Ministerio de Defensa ruso, las baterías antiaéreas han derribado 362 drones durante la noche en 17 regiones del país y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Según la prensa independiente, varias regiones rusas han vuelto a sufrir déficit de combustible, por lo que se ha formado largas colas en las gasolineras, como había ocurrido el mes pasado.

Debido a la crisis de suministro de combustible provocada por los bombardeos ucranianos, Rusia se ha visto obligada a importar gasolina de la India, uno de los principales importadores de hidrocarburos rusos.EFE