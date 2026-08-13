Tokio protesta por la visita de Putin a las islas Kuriles y reitera que es territorio inherente a Japón

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha emitido una nota de protesta ante la visita este jueves del presidente ruso, Vladimir Putin, la primera que realiza, a una de las islas que conforman el disputado archipiélago de las Kuriles, y ha remarcado que se trata de un territorio nipón histórica y legalmente.

El ministro de Asuntos Exteriores, Takeshi Mogi, ha subrayado que las islas del Norte, según la nomenclatura japonesa del archipiélago, "son territorio inherente" al resto del país "tanto desde el punto de vista histórico como en virtud del Derecho Internacional", después de que Putin haya pasado este jueves por Iturup.

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"El Gobierno de Japón protesta enérgicamente por esta visita", ha concluido el ministro esta breve nota de rechazo a un episodio que forma parte de un histórico conflicto territorial que ha impedido que Tokio y Moscú hayan firmado un tratado de paz formal después de la II Guerra Mundial.

Putin ha viajado este jueves por primera vez en persona a Iturup, una de estas cuatro islas en disputa, que Japón denomina Etorofu, lo que supone un claro mensaje de Rusia acerca de la soberanía del archipiélago en un momento de tensión, en el que Tokio además de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú, ha venido intensificando sus maniobras militares junto a Estados Unidos en el Pacífico.

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El líder ruso se encuentra estos días a bordo del crucero lanzamisiles Varyag, buque insignia de la Flota del Pacífico, desde donde ha estado presencia ejercicios navales en la vecina región de Sajalín y ha volado hasta Iturup para ver las instalaciones de la isla y reunirse con residentes locales.