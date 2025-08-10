Aitana confirma su viaje a Bali con Plex: sus irresistibles imágenes que lo demuestran

A pesar del misterio, Aitana está disfrutando de unas lujosas vacaciones en Bali junto a Plex y un grupo de amigos en el que figuran varios conocidos creadores de contenido. Después de una intensa gira de conciertos en España, la cantante ha optado por un destino exótico para desconectar, acompañada del youtuber y su círculo más cercano.

El viaje, que comenzó tras verse a la cantante y el youtuber haciendo escala en Dubái, se está desarrollando en una villa de lujo situada en plena naturaleza balinesa. La propiedad, decorada en estilo local y dotada de piscina, zonas chill-out y total privacidad, ha sido parcialmente desvelada en stories y fotos del entorno subidas por los acompañantes de la pareja.

Aunque la pareja ha intentado mantener total discreción sobre su ubicación - sin compartir detalles en sus propias redes sociales -, la presencia de ambos en Indonesia se ha confirmado gracias a las imágenes y publicaciones compartidas por amigos del grupo, como los influencers Archie Ted, Ángela Mármol y especialmente Violeta, una de las amigas íntimas de Aitana, que sí ha mostrado abiertamente en Instagram que está en Bali en compañía del grupo.

Además, tal y como ha contado Javi de Hoyos, ya circula en redes una imagen en la que, por fin, se les ve juntos en la isla. Aunque no publican fotos en pareja, no esconden su relación y prefieren vivirla con la máxima discreción.

La noticia se ha confirmado definitivamente porque, tras días de especulación, Aitana ha publicado unas imágenes irresistibles en Instagram en las que aparece junto a Violeta. Estas fotos no solo muestran el espectacular entorno isleño, sino que desvelan por primera vez de forma pública que ambas disfrutan de las vacaciones en Bali, y permiten concluir - por el contexto y localización - que están en la misma villa donde Plex y el resto del grupo comparten estancia.

El gesto de la catalana termina así con los rumores sobre el destino elegido y confirma la convivencia entre las dos amigas y los creadores de contenido, consolidando con naturalidad su relación con Daniel Alonso y la buena sintonía del grupo durante estas exclusivas vacaciones.