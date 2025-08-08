Turquía condena ampliación de la ocupación de Gaza y pide a la ONU que detenga a Israel

Estambul, 8 ago (EFE).- Turquía ha condenado este viernes "de la forma más enérgica posible" el anunciado plan del Gobierno israelí para ocupar enteramente la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, y ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una "resolución vinculante" para detener a Israel.

"Condenamos de la forma más enérgica la ampliación de la operación militar en Gaza, que representa una nueva fase de la política israelí expansionista y genocida", señala un comunicado del Ministerio de Exteriores turco.

El texto pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que adopte una "resolución vinculante para prevenir acciones de Israel que vulneren la ley internacional y los valores humanos".

También hace un llamamiento a "la responsabilidad de la comunidad internacional" en impedir que se lleve a cabo esta "decisión israelí, cuyo objetivo es expulsar por la fuerza a los palestinos de su tierra y convertir Gaza en un lugar inhabitable".

El comunicado acusa al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de llevar a cabo un "genocidio contra los palestinos" y pide un inmediato alto el fuego para iniciar negociaciones que desemboquen en la solución de los dos Estados, es decir un Estado palestino en las fronteras de 1967, vecino a Israel.

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza, urbe de un millón de habitantes en el norte de la Franja.

En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, Netanyahu afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un "perímetro de seguridad" y entregarla a "fuerzas árabes que la gobiernen" sin amenazar a Israel y sin Hamás.

Numerosos organismos internacionales, pero también la propia oposición israelí, han condenado este plan. EFE