San Miguelito saca un empate de su excursión al Municipal

Ciudad de Guatemala, 7 ago (EFE).- Municipal cedió un empate 1-1 este jueves al Sporting San Miguelito en la segunda fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los visitantes se pusieron en ventaja en el minuto 2 mediante un cabezazo del centrocampista Martín Ruiz a la salida de un tiro libre lanzado por Yair Jaén.

La anotación silenció a los casi 8.000 personas que colmaron el estadio El Trébol en Ciudad de Guatemala, sede del Municipal, que estrenó de manera oficial su alumbrado eléctrico para partidos nocturnos.

Municipal emprendió la recuperación al timón del centrocampista argentino Cristian Hernández, de cuyas botas salió la asistencia en el minuto 32 a Rodrigo Saravia para dejar todo igual.

El conjunto local, dirigido por el nicaragüense guatemalteco Mario Acevedo, se lanzó al ataque en busca del triunfo, pero sin claridad en la última puntada en la portería de Marcos de León.

La formación guatemalteca pudo desequilibrar en la recta final del partido con un tiro libre lanzado por José Carlos Martínez, que conjuró el portero panameño, así como el vuelo para desviar un cabezazo del cubano Yasniel Matos en el minuto 94.

El resultado dejó sabor a poco al Municipal, que en la primera jornada del grupo B de la Copa Centroamericana empató 1-1 en los pagos del Diriangén nicaragüense.

Municipal cayó al tercer puesto de la clasificación. En la tercera fecha recibirá al Real España hondureño. Y en la última jornada visitará al Herediano costarricense.

San Miguelito, que suma un punto tras su debut en el certamen este jueves, recibirá en la próxima semana a Diriangén, actual líder del grupo B con 4 puntos.