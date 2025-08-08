Diputado australiano condenado por violación renuncia a la Cámara antes de ser expulsado

Bangkok, 8 ago (EFE).- El diputado australiano Gareth Ward, declarado culpable de violación y otros tres cargos de agresión sexual, renunció este viernes a su escaño en el Parlamento de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sídney, horas antes de que se llevara a cabo la votación para expulsarle ante su negativa previa a dimitir.

La página web del Parlamento regional publica que el político independiente, que ocupaba desde 2011 un escaño en representación de la ciudad costera de Kiama, dejó hoy de ser miembro de la Cámara, en consonancia con la información reseñada por medios locales sobre una carta de renuncia entregada por sus abogados.

La dimisión se produjo el mismo día que la Cámara tenía previsto votar para expulsarle, algo que no había ocurrido en esa región en más de 100 años, en una moción que iba a ser respaldada de forma unánime, según habían adelantado los partidos laboristas y de tendencia liberal.

El presidente del Parlamento regional, Greg Piper, aseguró haber recibido la carta de renuncia esta mañana y con efecto inmediato, según reseña la cadena pública ABC.

Ward, de 44 años y que conocerá su condena el 19 de septiembre, fue declarado culpable el 24 de julio de violación y de tres cargos de agresión que involucraron a dos víctimas masculinas.

El martes pasado, Ward consiguió que el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur emitiese una orden cautelar contra los líderes del Legislativo regional en un intento por detener o al menos retrasar su expulsión de la Cámara.

En vista de ello, el Gobierno regional presentó sus propios alegatos ante el tribunal de apelaciones y aclaró que mantendría la votación para la expulsión antes del receso legislativo de dos semanas que comenzará hoy. EFE