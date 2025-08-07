Silvia Bronchalo aclara cómo vive Daniel Sancho en prisión y desmiente rumores sobre su situación legal

En medio de la avalancha de informaciones sobre la vida de Daniel Sancho en la cárcel tailandesa dos años después del asesinato a Edwin Arrieta, TardeAR ha emitido en exclusiva una llamada telefónica con Silvia Bronchalo, la madre del joven, que ha querido aclarar varios aspectos clave y desmentir los rumores que han circulado en las últimas semanas.

Según ha explicado la exmujer de Rodolfo Sancho, su hijo afronta su día a día en la prisión con altibajos emocionales, como cualquier recluso en su situación: "Tiene sus días, unos días estará mejor y otros días estará peor, igual que cualquier persona". Ha subrayado además que su hijo "no tiene ningún conflicto con nadie" y ha querido desmontar categóricamente las versiones que hablaban de supuestos privilegios dentro del penal: "Sí he escuchado que decían que tenía algún privilegio y entiendo que no tiene ningún privilegio. Él duerme en una celda con más presos. Nadie tiene una celda para él", matizando que solo se le aislaría en una celda individual en caso de mal comportamiento, algo que no ha ocurrido.

La madre de Daniel detalló la rutina que sigue su hijo: "Hace la vida que hacen todos los presos ahí: se levantan, rezan, les cuentan diariamente varias veces, hace sus tres comidas al día y el tiempo que están ahí está leyendo o practicando muaythai". De este modo, desmintió rumores de trato de favor y resaltó que Daniel se intenta mantener ocupado y activo dentro de las limitaciones de la prisión.

Respecto a la situación judicial, confirmó que el recurso presentado por el equipo legal de Daniel sigue pendiente de resolución y que, hasta el momento, la Corte tailandesa no ha dado respuesta: "Está esperando que se resuelva el recurso que se ha interpuesto y, bueno, eso ya es el equipo legal el que lleva este tema... De momento no ha habido contestación por parte de la Corte". No obstante, apuntó que el chef mantiene el optimismo tras las últimas conversaciones con su defensa, que le han transmitido que existen altas posibilidades de que el juicio se repita.

Finalmente, al ser preguntada por la posibilidad de abonar la indemnización a la familia de la víctima una vez haya sentencia firme, Silvia se mostró clara y conciliadora: "Yo, por mi parte, entiendo que sí, pero, repito, que yo no estoy en contacto con el equipo jurídico, pero yo, por mi parte, sí lo abonaría".

Con estas declaraciones, Silvia Bronchalo intenta poner fin a las especulaciones sobre la vida de Daniel Sancho en prisión, la marcha del proceso legal y la postura familiar ante una posible indemnización, defendiendo la normalidad y transparencia en un asunto seguido muy de cerca por la opinión pública.