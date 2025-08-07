Heung-Min Son, traspasado al Los Ángeles FC: "No era mi primera opción, pero cambiaron mi mente"

El jugador internacional surcoreano Heung-Min Son ha admitido que Los Ángeles FC (LAFC) de la MLS de Estados Unidos, su nuevo equipo, no era su primera opción de nuevo destino una vez que decidió no seguir en el Tottenham Hotspur, club en el que ha puesto fin a 10 años de relación y siendo capitán y héroe para la afición de los 'Spurs', si bien ha añadido que los dirigentes angelinos le convencieron y le hicieron cambiar su mentalidad.

Son, de 33 años, cerró este miércoles un traspaso por valor superior a 20 millones de euros --unos 26,7 millones de dólares-- tras conocerse el sábado que dejaría los Spurs después de marcar 173 goles en 454 partidos y meses después de haber capitaneado al equipo al triunfo en la Europa League.

En su rueda de prensa de presentación en Los Ángeles, el internacional surcoreano admitió que tuvieron que convencerle de las ventajas de trasladarse a Estados Unidos antes de firmar un contrato inicial de dos años con el LAFC.

"Han trabajado muy duro para que viniera al LAFC", declaró Son ante los medios. "Si soy sincero, no era mi primera opción, pero John (Thorrington, director general del LAFC) fue quien hizo la primera llamada cuando terminó la temporada, y John me hizo cambiar de opinión, me hizo cambiar de opinión y mi mente", se sinceró Son.

"Estoy muy contento de ver a todos los aficionados coreanos, estuve en el partido y os vi apoyando como locos y quería correr por el campo y mostrar mi rendimiento. Estoy aquí para ganar y voy a rendir. Sin duda os mostraré algo emocionante en... ¿lo llamamos fútbol o soccer? Sin duda os mostraré un fútbol emocionante y tendremos éxito", auguró.

Son añadió que la decisión de dejar los Spurs le había dejado "muy vacío". "Sentí que lo había dado todo, pero sentí que necesitaba un nuevo capítulo y un nuevo reto y elegí LAFC. Soy viejo pero todavía tengo buen físico, buenas piernas y todavía tengo buena calidad", prometió.

Anteriormente, Son había lanzado un sentido mensaje a los aficionados del Tottenham al tomar la "decisión más difícil de su vida" de abandonar el norte de Londres. "¿Cómo encontrar las palabras adecuadas para esto? No lo sé. Llevo días pensándolo. Es imposible. Pero allá voy", escribió Son.

"Es hora de que me despida del Tottenham Hotspur. Mi hogar durante la última década. Cuando llegué en 2015, no hablaba inglés, no conocía Londres, pero me recibisteis con los brazos abiertos, creísteis en mí y estuvisteis a mi lado en todos los altibajos", celebró.

"Pensé que si alguna vez iba a marcharme, tendría que ser en mis términos, en los mejores términos, cuando nuestra misión se hubiera cumplido juntos. Con orgullo y honor", recapituló.

Son llegó a los Spurs en 2015 procedente del Bayer Leverkusen. Junto a su antiguo compañero Harry Kane, Son ostenta el récord de participaciones goleadoras de un dúo en la Premier League, ya que ambos se han asistido mutuamente en 47 ocasiones en la competición, todo un récord.

La actuación de Son ayudó a convertir al Tottenham en aspirante al título cuando terminó segundo en la Premier League bajo la dirección de Mauricio Pochettino en 2017, y terminó como subcampeón de la Liga de Campeones dos años más tarde.

Tras la marcha de Kane al Bayern de Múnich, Son se convirtió en el capitán de los Spurs a las órdenes de Ange Postecoglou, y levantó el trofeo de la Europa League en mayo, tras salir desde el banquillo en la final contra el Manchester United (1-0 para los Spurs), después de una campaña afectada por las lesiones.

El popular surcoreano se reencontrará con Hugo Lloris y se trasladará a Los Ángeles, que cuenta con una de las mayores poblaciones coreanas del mundo, de cara al Mundial del próximo verano en Estados Unidos.