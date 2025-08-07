Agencias

Google convierte Gemini en un tutor personal para los estudiantes con 'Aprendizaje guiado'

Por Newsroom Infobae

Guardar

Google ha actualizado Gemini para que actúe como "un compañero personal de aprendizaje", una nueva herramienta que guiará paso a paso a los usuarios para mejorar la comprensión de los temas.

El gigante tecnológico ha aprovechado la integración en Gemini de LearnLM, el conjunto de modelos y funciones desarrollados para ayudar a los usuarios en su aprendizaje para ampliar sus capacidades.

Con ello, ha introducido lo que ha llamado 'Aprendizaje guiado', una nueva función que compaña a los usuarios en su proceso de aprendizaje, como un tutor o "compañero personal de aprendizaje", que prioriza el desarrollo de las preguntas para ayudar a "desarrollar una comprensión profunda" sobre un tema.

Esto significa que cuando los usuarios plantean una duda a Gemini, con el aprendizaje guiado no reciben solo una respuesta con la solución, sino que el 'chatbot' ofrece un desarrollo del problema paso a paso, con las explicaciones necesarias.

Estas respuestas no se limitan a texto, sino que con las capacidades multimodales de Gemini pueden incluir imágenes, diagramas, vídeos y cuestionarios interactivos, como explica Google en su blog.

Según la compañía, 'Aprendizaje guiado' crea "un espacio conversacional y sin prejuicios donde todos puedan explorar temas de forma amena y a su propio ritmo, poniendo el poder de una gran experiencia de aprendizaje en sus manos".

EuropaPress

