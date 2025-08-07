Agencias

Fallece ahogado un turista estadounidense de 62 años en una playa de Vieques

Las autoridades informaron que Igor Borisovich Rogozin, ciudadano estadounidense y residente en Virginia, fue hallado sin vida por socorristas en la costa de bahía Chiva tras una intensa operación de búsqueda, según fuentes policiales

Por Newsroom Infobae

Guardar

San Juan, 7 ago (EFE).- Un turista estadounidense de 62 años murió ahogado en una playa de la isla-municipio de Vieques al ser arrastrado por corrientes marinas, informó la Policía este jueves.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la Policía recibió a las 7:13 de la noche del miércoles una alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona que fue arrastrada por las corrientes marinas en las costas de bahía Chiva en dicho municipio.

Al llegar la Policía al lugar para investigar, encontraron a varios pies de la costa el cuerpo de Igor Borisovich Rogozin, residente en el estado de Virginia.

El agente Jorge Encarnación, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, en unión al fiscal Pedro Vargas Echevarría, se encargaron de la correspondiente pesquisa. EFE

Temas Relacionados

FallecimientoIgor Borisovich RogozinViequesPolicía de Puerto RicoVirginiaBahía ChivaTurismoRescate marítimoJorge EncarnaciónPedro Vargas EchevarríaEFE

Últimas Noticias

Un retroceso castastrófico del glaciar Perito Moreno está cada vez más cerca

Infobae

Sector privado hondureño impulsa la educación como vía para desarrollo social y económico

Infobae

IU pide a Sánchez que busque el bloqueo al acuerdo arancelario con Trump si se somete a refrendo en el Consejo Europeo

IU pide a Sánchez que

El Rayo Vallecano compra al Villarreal el 50% de los derechos restantes de Andrei Ratiu

El Rayo Vallecano compra al

Economía- Bruselas responde que cifras de inversiones no son vinculantes tras amenazas de Trump de subir aranceles a 35%

Economía- Bruselas responde que cifras