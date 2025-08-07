Fallece ahogado un turista estadounidense de 62 años en una playa de Vieques

San Juan, 7 ago (EFE).- Un turista estadounidense de 62 años murió ahogado en una playa de la isla-municipio de Vieques al ser arrastrado por corrientes marinas, informó la Policía este jueves.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la Policía recibió a las 7:13 de la noche del miércoles una alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona que fue arrastrada por las corrientes marinas en las costas de bahía Chiva en dicho municipio.

Al llegar la Policía al lugar para investigar, encontraron a varios pies de la costa el cuerpo de Igor Borisovich Rogozin, residente en el estado de Virginia.

El agente Jorge Encarnación, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, en unión al fiscal Pedro Vargas Echevarría, se encargaron de la correspondiente pesquisa. EFE