España arranca los Juegos Mundiales de Chengdu con una derrota y un triunfo en balonmano playa

La 12ª edición de los Juegos Mundiales, que se está disputando en Chengdu (China), ha empezado este jueves para la delegación española con sus dos selecciones de balonmano playa, perdiendo la femenina contra Alemania (14-19 y 18-19) y ganando la masculina a Dinamarca (17-14, 14-28 y 9-8).

Las 'Guerreras' abrieron la actividad para España en estos World Games con su primer partido de la fase preliminar, pero enfrente estaba la vigente campeona y las pupilas de Juan Pablo Morillo no refrendaron sus buenas sensaciones previas de este verano. Dentro del Grupo A, aún les falta por jugar ante Dinamarca y contra Vietnam.

Por su parte, la selección masculina sonrió en su estreno gracias a que se impuso en los 'shoot-outs'. Con ello los 'Hispanos' sumaron sus primeros puntos dentro del Grupo B, donde se medirán durante la segunda jornada frente a China y en la tercera jornada contra Túnez.

EuropaPress

