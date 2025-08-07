Episodio de 'South Park' se burla de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.

Nueva York, 6 ago (EFE).- La satírica serie de dibujos animados 'South Park' se burló de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su último episodio, quien aparece disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque era "imposible de entrenar".

En el episodio, titulado ´Me volví loco´, el Sr Mackay, consejero escolar en la escuela primaria de South Park, pierde su trabajo tras recortes en educación por parte de la Administración del presidente Donald Trump y decide unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Mackay ve un video de orientación de Noem donde dice: "Hace unos años, tuve que sacrificar a mi cachorro disparándole en la cara, porque a veces hacer lo importante significa hacer lo difícil".

A esto le sigue Noem disparando a varios cachorros al azar, lo que se convierte en una broma recurrente durante todo el episodio, según The Hollywood Reporter.

Noem admitió haber matado a su perro de 14 meses por mostrar comportamiento agresivo.

En la serie, Mackay y su escuadrón del ICE irrumpen en el programa en vivo de 'Dora la Exploradora' para arrestar a la multitud y luego va a la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida Mar-a-Lago.

Ayer, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) publicó en X una imagen del avance de South Park que mostraba una redada del ICE, junto con un enlace a una web de reclutamiento para unirse al ICE.

South Park, serie de 27 temporadas, se ha burlado de Trump en varias ocasiones, razón por la que la Casa Blanca dijo en un comunicado: "Al igual que los creadores de South Park, la izquierda no tiene contenido auténtico ni original, por lo que su popularidad sigue en mínimos históricos. Esta serie no ha sido relevante durante más de 20 años y pende de un hilo con ideas poco inspiradoras en un intento desesperado por llamar la atención".

El regreso de 'South Park', el mes pasado, atrajo en su primer episodio a casi seis millones de espectadores multiplataforma y la mayor cuota de audiencia para la comedia animada en 25 años. EFE