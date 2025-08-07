Comisión Islámica de España ve con "preocupación" la moción de Jumilla y pide que se garantice la libertad religiosa

La Comisión Islámica de España ve con "preocupación" la moción de Jumilla (Murcia), que pide prohibir el uso de instalaciones deportivas para actividades de otra índole y ha denunciado que "intentan obstaculizar la libertad religiosa".

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana, en declaraciones a Europa Press. Además, ha expuesto que "los poderes públicos tienen el deber de garantizar la libertad religiosa y cooperar con las confesiones". "Y lo que estamos viendo en este caso es todo lo contrario. Es intentar obstaculizar la libertad religiosa", ha lamentado.

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.

En este sentido, Mohamed Ajana ha apuntado que viven "con preocupación" porque la administración, en este caso local, "en vez de ayudar a sus ciudadanos independientemente de su religión, intenta entrar a valorar una religión determinada e intenta obstaculizarla".