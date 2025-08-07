Agencias

Brad Pitt, desolado tras la muerte de su madre a los 84 años

Por Newsroom Infobae

Guardar

Brad Pitt atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida tras la muerte de su madre, Jane Etta Pitt, a los 84 años. La noticia, confirmada por allegados a la familia, ha afectado profundamente tanto al intérprete como a sus hermanos, que siempre han mantenido una estrecha relación con ella.

Orientadora educativa de profesión, Jane fue un apoyo constante en la vida personal y profesional de sus hijos. Discreta pero presente en los momentos más importantes, supo estar cerca sin buscar el foco mediático. Hace solo unas semanas, se vio reflejado el cariño entre madre e hijo cuando el protagonista de "Seven" le dedicó un sentido "Te quiero, mamá" durante una entrevista en televisión, un gesto espontáneo que ahora cobra aún más valor.

La familia la recuerda como una persona generosa y entregada, cualidades que su sobrina Sydney subrayaba en redes sociales:

Ahora, el actor y el resto de la familia afrontan el duelo intentando honrar su memoria y aferrándose al legado de amor y valores que ella les deja.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El precio de los carburantes cae un 0,2% y llenar el depósito es hasta 6,4 euros más barato que en 2024

El precio de los carburantes

Granada-Cartuja, con 40,9ºC, registró este miércoles la máxima de España, según AEMET

Granada-Cartuja, con 40,9ºC, registró este

Putin y Trump acuerdan celebrar una reunión de alto nivel "en los próximos días" sobre Ucrania

Putin y Trump acuerdan celebrar

Tailandia y Camboya acuerdan un plan de 13 puntos para consolidar un "estricto" alto el fuego

Tailandia y Camboya acuerdan un

La 'Swing Machine Orchestra' llenará de música de los años 30 los jardines de Santo Domingo de Salamanca este sábado

La 'Swing Machine Orchestra' llenará