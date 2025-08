Xavier Font, sincero sobre Gloria Camila: "Tiene dos caras, pero es buena chica"

04/08/2025 Xavier Font EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Xavier Font ha roto su silencio para reflexionar sobre su paso por los realities y su convivencia con Gloria Camila, hija de Ortega Cano. El fundador de Locomía admite que la experiencia no fue sencilla en sus comienzos, aunque con el paso del tiempo logró conectar con ella. "Al principio sí fue complicado, pero al final me entendía, es que los realities son un poco ficción a veces", confiesa, poniendo en valor que el contexto televisivo puede distorsionar la percepción de las personas.

Sobre la personalidad de la influence, comenta que "tiene dos caras, con el lado oscuro cubre la niña que es ella y lo que ha pasado, y es buena persona". Pese a las diferencias y particularidades de la convivencia, señala que la apoya totalmente: "Sí, he visto lo que pasa, pero ella es buena chica".

Además, el exintegrante de Locomía ha aprovechado para reiterar el profundo cariño que siente por su hermano, más allá de las diferencias: "Sí, ya lo he dicho en televisión, mi hermano yo lo quiero, es mi sangre, igual que quiero a todos los Locomía, y eso no lo puede cambiar nada, el amor no se cambia". Con estas palabras, deja claro que la familia y los lazos forjados en el grupo siguen siendo fundamentales en su vida.