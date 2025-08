Familia de opositor venezolano dice desconocer su paradero tras más de una semana detenido

Caracas, 3 ago (EFE).- La familia del activista opositor venezolano José Riera denunció este domingo tener más de una semana sin conocer su paradero, luego de que fuera detenido de manera "arbitraria" por "cuerpos de seguridad del Estado" el pasado 26 de julio.

En un video compartido en X por el partido opositor Voluntad Popular (VP), dos hermanas de Riera dijeron que se trata de una "desaparición forzosa" que ha generado una "angustia insoportable" en la familia.

"No hemos tenido ninguna llamada, (...) ningún mensaje. No se le permite comunicarse con sus familiares, no se le permite comunicarse con sus abogados, y esto es, simplemente, una violación a sus derechos humanos", señaló una de las mujeres.

La otra hermana advirtió que es hipertenso y alérgico y que desconocen "si, hasta este momento, él ha recibido algún tipo de asistencia médica", por lo que temen que, "de no ser así", sufra "algún episodio más grave de salud".

Asimismo, hizo un llamado a las "autoridades que dirigen estos cuerpos de seguridad" a que "no cometan ningún exceso contra la integridad física" de Riera.

Por su parte, el padre pidió "por favor" una fe de vida de su hijo, lo que también exigió Voluntad Popular a través de X, donde la formación denunció que Riera "fue detenido arbitrariamente el 26 de julio y desde entonces es víctima de una desaparición forzada".

"No hay fe de vida, no hay contacto, no hay respuestas. José necesita sus medicamentos, es alérgico y estaba bajo observación médica por su presión arterial. ¡Su vida corre peligro! Exigimos saber dónde está José Riera y su liberación inmediata", agregó el partido.

El viernes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció que se desconoce el paradero de Riera y dijo que se trata de un caso de "desaparición forzada", por lo que exigió una fe de vida y el cese de "las prácticas de persecución y tortura contra quienes piensan distinto".

El pasado 15 de julio, Amnistía Internacional (AI) advirtió sobre un "aumento drástico" de las detenciones cometidas de "forma sistemática" en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las presidenciales en las que el ente comicial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

AI aseguró ver en estos casos "elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada".