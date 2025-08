El tenista español Davidovich se retira ante Rublev en los octavos de final de Toronto

El tenista español Alejandro Davidovich no pudo continuar su andadura en el torneo de Toronto, sexto ATP Masters 1000 de la temporada, por culpa de una lesión que le obligó a retirarse en octavos de final contra el ruso Andrey Rublev.

El malagueño acusó la acumulación de partidos en la gira norteamericana sobre pista dura, reciente finalista en Washington, en un intenso choque que dejó con 3-0 abajo en el tercer set, y después de dos 'tie-breaks' 6-7(3), 7-6(2). Pese a que mostró su gran estado de forma y juego, 'Foki' terminó hincando la rodilla cuando su cuerpo dijo basta.

La intensidad fue permanente de inicio, con solo una opción de romper para cada jugador, antes de la muerte súbita del primer set. Ahí, un par de errores de más de Rublev dieron la manga a Davidovich pero, desquiciado y a la vez letal como acostumbra a mostrarse, el ruso se mantuvo en la pelea y salvó un clave 4-4 en la segunda.

El malagueño no tuvo más opciones de 'break' y el número 11 del mundo se hizo con el set. Entonces, el bajón físico del español terminó de inquietar a un Davidovich que, tras encajar el 3-0 en el tercer set, decidió que no podía continuar pensando en una gira aún larga, que pasa por Cincinnati antes del US Open.