Aitana celebra el final de su gira con una fiesta secreta hasta el amanecer... ¿y discusión con Plex?

Aitana puso el broche de oro a su exitosa gira con una última y exclusiva fiesta cuyo contenido ha salido a la luz en Telecinco gracias a la investigación de TardeAR. Lejos de los focos del estadio y de las redes sociales, la cantante reunió a su círculo más íntimo hasta las 6 de la mañana en una lujosa casa de un pueblo de Madrid, a la que los invitados accedieron en buses privados organizados directamente desde el propio estadio Metropolitano.

El evento, que tuvo de todo menos convencional, se tematizó en torno al universo personal y musical de Aitana; cada sala de la vivienda llevaba el nombre de una de las canciones de su disco, y no faltaron las sorpresas: desde exhibiciones de motos en el jardín hasta una tarotista privada para leer las cartas a los amigos y familiares de la artista. Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando sacaron una tarta y el grupo le cantó el cumpleaños feliz -aunque, fiel a su superstición, la cantante prefirió no soplar las velas para evitar la mala suerte.

A la fiesta, sin embargo, la artista catalana llegó visiblemente disgustada por un fallo técnico que se había producido durante su concierto. Ya en su entorno y en confianza, protagonizó una tensa conversación con Plex, su pareja, en la que ella confesó que necesitaba desconectar y pasar unos días a solas con sus amigas; Daniel Alonso, por su parte, respondió en el mismo tono, explicándole que él también quería hacer lo propio con su grupo. "No te pongas así, porque tú tienes las de perder", le respondió ella, según desvela el programa. Tras este intercambio, la cantante se marchó junto a su padre y sus amigas a una parte de la fiesta, mientras el youtuber se unió a sus amigos en otra zona. Testigos aseguran que ya no se volvieron a ver juntos el resto de la noche, aunque ambos permanecieron en la celebración. Fuentes próximas insisten en que no se trata de celos ni crisis, sino de una costumbre habitual en la pareja: cada uno disfruta de su espacio y su grupo de amigos por separado.

Entre la larga lista de invitados al concierto hubo una presencia inesperada, aunque esta vez digital: Uxue López, ex de Plex e influencer, estuvo virtualmente presente a través de una videollamada, justo durante la interpretación de la canción "Superestrella", un tema que los seguidores de Aitana rumorean que está dedicado precisamente a su actual pareja. Se cuenta que esta canción es especialmente significativa para Uxue, ya que le evoca a su expareja, a quien - según han comentado fuentes del entorno - aún no habría logrado olvidar.

Una fiesta íntima, repleta de anécdotas y emociones, que cierra de forma muy personal una etapa histórica para la cantante catalana.