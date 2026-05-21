México localiza e inhabilita tres narcolaboratorios de drogas sintéticas en Sinaloa

Ciudad de México, 21 may (EFE).- Autoridades mexicanas localizaron e inhabilitaron tres narcolaboratorios clandestinos en distintas localidades de Sinaloa (noroeste), donde decomisaron más de cuatro toneladas de metanfetamina.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que una de las acciones se realizó en el poblado Los Haros donde agentes aseguraron 4.000 kilos de metanfetamina, 4.500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como “material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas”.

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En otra acción, en el poblado Los Cedritos, las autoridades localizaron dos laboratorios. En uno fueron hallados 400 litros de ácido acético, además de 1.200 kilogramos de sosa cáustica y diversas herramientas.

En el otro inmueble se aseguraron 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, así como 3.000 litros de precursores líquidos, 1.000 litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.

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En el mensaje se añadió que con el operativo se estima que hubo una afectación económica a la delincuencia organizada que asciende a más de 923 millones de pesos (unos 53 millones de dólares).

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

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Las acciones ocurren en medio de crecientes presiones de Estados Unidos para que México refuerce el combate contra la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas impulsado por carteles mexicanos.

En Sinaloa también aumentó la presión sobre el Cartel de Sinaloa, luego de que Estados Unidos señalara a 10 funcionarios de alto nivel de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos, incluido el gobernador del partido gobernante Morena con licencia, Rubén Rocha Moya.

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Dos de los señalados, los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, recientemente se entregaron a autoridades estadounidenses en medio de versiones sobre posibles acuerdos de cooperación con fiscales federales.

El Cartel de Sinaloa y el CJNG son dos de los 10 carteles mexicanos que el presidente estadounidense Donald Trump declaró como organizaciones terroristas el año pasado. EFE

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