Vox achaca el resultado del acuerdo arancelario entre EEUU y la UE a "errores" e "insultos" de Europa en la negociación

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha reconocido este lunes que el acuerdo arancelario alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) es "más beneficioso" para los primeros que para los segundos y ha achacado el resultado de la negociación a los "terribles errores" cometidos, a su juicio, por la UE durante las conversaciones con el presidente norteamericano, Donald Trump, a quien han "insultado" desde Europa en busca de "rédito político".

Así se ha pronunciado Fúster en una rueda de prensa desde la sede del partido en la que ha criticado la "carrera alocada por insultar al presidente Trump y a la Administración estadounidense", lo que en su opinión "no es bueno para una negociación", así como que la UE haya llegado "tarde" a las conversaciones con Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzaron este domingo un acuerdo para resolver su disputa comercial sobre el aumento de aranceles, con el establecimiento de gravámenes del 15 por ciento para productos europeos y un compromiso del bloque europeo en inversiones adicionales y adquisiciones de energía y armamento.

"Nosotros pedimos, desde el momento en que se anunciaron los primeros aranceles, que la UE se sentara y negociara de buena fe y de tú a tú con los Estados Unidos. ¿Qué hemos tenido delante todo este tiempo? Pues hemos tenido unos políticos en una carrera alocada por insultar al presidente Trump, por insultar a la Administración estadounidense, por insultar directamente a los Estados Unidos. Esto no es bueno para una negociación, nunca. No es bueno para una negociación sentarse con alguien al que has estado insultando durante meses", ha declarado, por su parte, Fúster.

En ese sentido, ha insistido en que "ojalá" se hubiera hecho caso al conjunto de los "partidos patriotas" europeos, que pedían "exactamente lo mismo" que la formación que dirige Santiago Abascal, es decir, "sentarse" y "negociar".