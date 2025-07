María del Monte recalca su cariño y preocupación por Isa Pantoja

En uno de los momentos más complicados de Isa Pantoja, María del Monte ha confesado estar al lado de ella. La artista está en contacto con ella y le ha deseado que "se ponga pronto bien, que se le suba el ánimo" porque "tiene muchos motivos para ser feliz".

Este viernes, la cantante volvió a atender a la prensa y dejaba claro que "lo único que quiero es que sea feliz" porque "tiene una familia preciosa" y se tiene que centrar en ella para salir de este bache.

María aseguraba que no le molesta que Isa haya hecho público que le felicitó tras el nacimiento de su hijo, pero prefiere mantenerse al margen de las polémicas familiares: "Si ella lo dice no me enfado, en absoluto, al revés, pero prefiero seguir con mi línea".

Siempre tan discreta con su vida privada, la artista no ha querido hablar de la relación que tiene con la joven. Sin embargo, en el día de ayer sí que desvelaba que "en contacto con ella claro que estoy, lo que quiero es que se ponga pronto bien, no sabía que tenía esa tristeza".