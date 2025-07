Gloria Camila se enfrenta a las críticas recibidas por Kiko Jiménez

Gloria Camila se ha sentado este domingo en 'Fiesta' después de que Kiko Jiménez arremetiese ayer contra ella y su familia ahora que se habla de ellos por el fallecimiento de Michu y el futuro incierto de la pequeña Rocío y ha querido aclarar algunos puntos.

La hija de José Ortega Cano ha asegurado que tanto ella como su familia son "los primeros que hemos pedido respeto por la niña" y ha recalcado que "las que no la han respetado es la madre y la hermana de esa niña", que han salido hablando en televisión de ellos.

En ese aspecto, Gloria ha dejado claro que "soy colaboradora y he venido como eso, que no se le olvide a nadie", por lo que no ha ido a los platós a hablar de esta polémica sino que le ha venido dada debido al triste fallecimiento.

Sobre Kiko, ha explicado que "es el primero que en los photocalls se ha puesto a hablar del tema", algo que no entiende porque siempre que sale alguna noticia de los Ortega-Cano aprovecha el tirón para arremeter contra ellos. Eso sí, a Gloria le da igual "quien quede mejor o peor, lo que me importa es lo que hay ahí pequeñito", refiriéndose a su sobrina Rocío.

En cuanto a Michu, la colaboradora de televisión ha recalcado que "hemos tenido nuestras etapas buenas y malas", pero que "siempre hemos intentado llegar a entendernos, además siempre he dicho que era muy buena niña".

Además, ha dejado claro que estos años "a quien se ha puesto a parir en televisión es a mi hermano" y que este "no ha hablado mal de María en la vida", por lo que Michu no era la persona que estaba desprotegida en las guerras familiares que han existido.

Por último, sobre el futuro de su sobrina, Gloria Camila ha asegurado que no va a entrar en lo que va a pasar, pero sí que ha explicado que tiene que decidirlo en juez y que de momento no hay fecha para saber cuándo se tomará esa decisión... aunque sí que ha confesado que su hermano José "tiene la patria potestad y sigue siendo el padre de la niña, el padre va a ir antes que nadie".