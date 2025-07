Mark Hamill: Stephen King demuestra versatilidad con 'The Long Walk' y 'The Life Of Chuck'

San Diego (EE.UU.), 25 jul (EFE).- Mark Hamill admiró este jueves la versatilidad del mítico escritor de novelas de éxito Stephen King con novelas como 'The Long Walk' y 'The Life Of Chuck', dos proyectos que saltan de los libros a la gran pantalla este año y en los que participa el actor estadounidense, conocido por interpretar a Luke Skywalkder en Star Wars.

"Los dos proyectos de este año te muestran que es un escritor versatil", dijo Hamill este viernes en un panel en la Sala H, la más grande y popular de la Comic-Con de San Diego, junto al elenco de 'The Long Walk', basada en la novela distópica de 1979 de King.

El actor reconoció durante su intervención que casi se retira de la actuación de 2019 para dedicarse al doblaje de película pero que repensó su idea gracias a directores como Mike Flanagan ('The Life of Chuck'), que le ofreció papeles en roles que lo sacaban de su zona de confort.

En este proyecto que se estrena el próximo 12 de septiembre, Hamill interpreta al jefe de un temido grupo de militares que debe vigilar porque un grupo de adolescentes camine sin parar, como parte de un concurso en el que solo puede ganar uno.

Es una película que "toca lo que somos como persona, los miedos y nuestras creencias", indicó el actor británico Tut Nyot, quien interpreta a Arthur Baker.

También muestra un reflejo de la sociedad con el gobierno y el stablisment que, cuando Stephen King escribió esta novela, to have in the back of our head , dijo por su parte David Jonsson. EFE

(foto)(vídeo)