Goldman Sachs dice que sus clientes empiezan a apostar contra tecnológicas especulativas

(Bloomberg) -- La mesa de operaciones de Goldman Sachs Group Inc. dijo este viernes que sus clientes se sienten “más cómodos” apostando contra las acciones de empresas tecnológicas no rentables, tras el reciente resurgimiento del entusiasmo por las acciones meme, que ha impulsado al alza los títulos de varias compañías de menor tamaño.

Después de subir cerca de un 70% desde sus mínimos de mediados de abril, la cesta de Goldman que sigue acciones tecnológicas no rentables ha caído más de 3% en los últimos dos días.

“Casi todas las conversaciones con nuestros clientes esta semana han girado en torno a cuándo tomar la otra cara de la moneda en el área más especulativa del mercado, como las acciones tecnológicas no rentables”, escribió Faris Mourad, vicepresidente del equipo de cestas personalizadas de Goldman en EE.UU., en una nota a sus clientes. “Conforme avanzaba la semana, hemos observado menos comentarios y más acción: los clientes se sienten más cómodos vendiendo en corto en estos niveles”.

Este cambio de sentimiento se produce mientras los espectaculares avances de acciones como Kohl’s Corp., GoPro Inc. y Krispy Kreme Inc. vuelven a captar la atención de Wall Street. Algunos participantes del mercado interpretan estos movimientos como señales de que se está acumulando un exceso especulativo en la renta variable.

El llamado indicador de operaciones especulativas de Goldman Sachs alcanzó esta semana uno de sus niveles más altos registrados. Las opciones de compra alcistas sobre acciones estadounidenses representaron más del 61% del volumen total de opciones, el mayor porcentaje desde 2021.

Además, las recientes compras minoristas de acciones no rentables ya superan el frenesí visto durante el auge de los memes en 2021.

Ante esta creciente efervescencia, las mesas de negociación de Goldman y Citadel Securities han recomendado a sus clientes adquirir coberturas baratas para protegerse ante posibles pérdidas en la renta variable estadounidense. Los factores de riesgo incluyen los próximos resultados trimestrales de las grandes compañías de megacapitalización y la fecha límite del 1 de agosto para los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump.

