V-Valley confirma un "incremento de negocio" en el mercado de distribución de TI gracias al potencial de la IA

El mercado de la distribución IT goza de buena salud, creciendo a un ritmo del 13 por ciento en el primer semestre del año -según cifras de Context- y con la vista puesta en la integración de la Inteligencia Artificial (IA) como una gran oportunidad para el sector, tal y como explican desde V-Valley, confirmando que la llegada de esta tecnología, que se incorpora "de forma transversa en todas las unidades de negocio", les está generando "un importante incremento de negocio".

Así lo han explicado Hugo Fernández y Alberto López, los máximos responsables en España de V-Valley, la compañía de soluciones avanzadas perteneciente al Grupo Esprinet, el principal mayorista del sur de Europa (Italia, España y Portugal) y norte de África, que cuenta con 1.800 empleados y cotiza en la bolsa de Milán, alcanzando los 4.200 millones de euros de facturación en 2024.

En una entrevista concedida a Europa Press, Hugo Fernández, consejero de V-Valley ha afirmado que son en estos momentos "el mayorista más fuerte en venta de soluciones propias de IA" e indica que están buscando nuevos 'players' en el mercado. El hecho de ser una empresa europea les permite "no tener las manos atadas" -como dice que le puede ocurrir a grandes distribuidores americanos o mundiales- y llegar a soluciones locales, que den "un sabor más español, portugués o italiano" a su portfolio.

Esa "agilidad" y "flexibilidad" permite -como añade Alberto López, Country Manager del área de Ciberseguridad- que convivan en su catálogo "fabricantes como Microsoft con compañías o soluciones muy de nicho", incidiendo en la importancia de centrarse en servicios que aporten "valor", frente al volumen, y en "crear áreas de especialización muy claras, que requieren de perfiles técnicos y comerciales diferentes", como es el caso del mundo 'cloud', del software, de los Data Centers o la ciberseguridad.

LAS AYUDAS EUROPEAS ESTÁN LLEGANDO A LA PYME

V-Valley trabaja tanto con grandes empresas, como con la administración pública y con las Pymes, pero tienen claro que este último grupo de empresas son fundamentales para su crecimiento en el país. "En España tenemos 2,9 millones de pymes y hay mucho foco por parte de la distribución en alcanzar esa tipología de clientes, porque es donde los fabricantes no llegan", explica Fernández, al tiempo que celebra el impacto que están teniendo las ayudas europeas.

En este sentido, recuerda que 655.000 empresas en Españas han utilizado fondos del Kit Digital y asegura que mientas que antes -con programas como Horizonte 2020- el 99% de las compañías que conseguían las ayudas eran muy grandes, el Kit Digital (con una partida de 3.000 millones de euros, de los cuales 2.700 millones ya están en los clientes) sí que ha llegado a las Pymes, obligándoles a pensar cómo utilizar ese dinero para transformar sus empresas.

Los directivos de V-Valley inciden en que estas compañías "necesitan mucho más asesoramiento que las grandes empresas o la administración pública, que ya cuentan con perfiles específicos", a la hora de afrontar los grandes retos que llegan relacionados -por ejemplo- con la IA y la ciberseguridad. Por ello, instan a los gobiernos a seguir invirtiendo, tanto en el cliente final como en los agentes digitalizadores. "Europa tiene que mantener esta apuesta por la inversión en tecnología", aseveran.

El papel de los mayoristas es clave para este ecosistema de empresas, ofreciendo soluciones gestionadas y dando soporte al canal. V-Valley vende productos y servicios a más de 10.000 partners en España y "esta escalabilidad es fundamental" para poder atender, con personal propio, a estos clientes: desde coger llamadas y atender el problema 24/7, hasta reparar máquinas para grandes empresas, detalla Fernández.

El personal es precisamente otro de los puntos sobre los que V-Valley pone el foco, ya que "es más fácil que los fabricantes se fijen en ti si el talento de tu plantilla es mayor" -apostilla López-. Así, celebra que V-Valley sea "un sitio muy atractivo para trabajar" y que les resulte "fácil" contratar talento, algo que "se transforma en crecimiento frente a la competencia".

En este punto, Hugo Fernández también destaca el esfuerzo que está realizando la compañía en formación a través de la V-Valley Academy, por donde ya han pasado físicamente "más de 4.500 personas, para formarse o certificarse". "La compañía ha hecho una inversión importante, que ahonda en los partners y en el mercado (...) es una incubadora de talento", agrega el directivo, incidiendo en que si se quiere que los millones que pone Europa tengan resultados directos y rápidos "hace falta gente capaz de ejecutar los proyectos".

LA GUERRA DE ARANCELES "NO AFECTA DIRECTAMENTE"

Al ser preguntados por la 'guerra de aranceles', los máximos responsables de V-Valley en España coinciden en que "no están afectando directamente en la propuesta tecnológica", aunque reconocen que la "incertidumbre" que genera "es mala" y puede provocar el retraso de algún proyecto. En cualquier caso, insisten en el origen europeo de la compañía y que eso les favorece "ya que no hay líneas rojas de con quien trabajar o no trabajar".

Donde sí han notado un mayor frenazo es en las inversiones de la administración pública española. "El sector público va algo más lento. Esperamos crecimiento en el cuarto trimestre del año, pero de momento no hay un ritmo deseable (...) de momento están haciendo virguerías para salir del paso e ir renovando lo que tienen", reconoce el Country Manager de Ciberseguridad.

Dicho esto, desde V-Valley se marcan el reto de crecer por encima del mercado (que lo hizo a un ritmo del 13 por ciento en el primer trimestre) y aprovechar oportunidades que surjan en el mercado. Una "muy clara" es en el sector de Defensa. "Hay que alcanzar un porcentaje de PIB y estamos viendo una aceleración de negocio espectacular, donde la IA tiene un componente muy importante", dice Hugo Fernández.

El salto hacia un modelo 'as a service' y de servicios ha aportado a los mayoristas un plus de "predictibilidad" que resulta muy importante a la hora de proyectar el crecimiento de la compañía -pese a que sigue habiendo proyectos 'one shot'- y, al mismo tiempo, ha "democratizado el acceso de las empresas a una tecnología más puntera". "Ahora las empresas, aunque sean más pequeñas, pueden probar la tecnología y crecer con ella. La tasa de abandono es espectacularmente baja", asevera.

Por último, ante la pregunta de cómo la evolución de los mayoristas tecnológicos, Fernández pone el foco su papel de asesores, en los servicios (con soporte 24/7 y una alta cualificación técnica) y su rol como agregadores, ofreciendo "una ventana única". Por su parte, López recuerda que lleva desde 1996 en el sector y que él mismo se ha preguntado por el futuro del sector en muchas ocasiones. "Visto lo visto, yo soy muy optimista", concluye.