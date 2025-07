Anabel Pantoja da la última hora sobre su brutal caída: "El dolor era insufrible, más que el parto"

Anabel Pantoja no ha entrado lo que se dice con buen pie en los 39 años. Lo que prometía ser un fin de semana de risas y desconexión en la Costa Brava con su pandilla de influencers en la quinta edición de la CasaIn que organiza cada verano la agencia de representación de Dulceida -y a la que han acudido entre otras Susana Bicho, Marta Riumbau, Madame de Rosa o Nagore Robles-, ha terminado de la peor manera posible para la sobrina de Isabel Pantoja.

Después de que la aerolínea en la que voló desde Gran Canaria con su hija Alma le 'extraviase' sus maletas -realmente llegaron en el siguiente vuelo y se las llevaron hasta el evento, aunque Anabel, a la que han comenzado a llamar 'dramabel' por la intensidad con la que vive todo, se derrumbó en redes sociales llorando a lágrima viva al imaginarse sin ropa y sin los pañales y cosas necesarias para el cuidado de su pequeña- parecía que nada podría enturbiar su felicidad.

Nada excepto una caída cuando se encontraba en este enclave paradisíaco de la Costa Brava, lesionándose el codo y sufriendo un dolor mayor que en el parto, como ella misma ha revelado hace unas horas en Instagram dando la última hora sobre su fatal accidente. "Hola a todos, lo primero que quería deciros es que muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que me habéis escrito tanto por Instagram como por Whatsapp, solo tengo una mano izquierda y soy una puñetera inútil, estoy desarrollando poco a poco, pero es verdad que el escribir y el contestar me salen a poco, mando audios, pero ya me canso de hablar del tema", ha explicado en un vídeo en el que se le ve con el brazo derecho enyesado y en cabestrillo.

Como reconoce, "no sé cómo fue la caída. Iba con el biberón y la leche en un mano, el móvil en la otra y como no estaba iluminado no lo vi". "Simplemente aclarar, me pegué un hostión en el viernes, no vi el escalón, se me dobló el tobillo y caí con el codo y bueno, pues se me salió el codo y para mí fue como si me lo hubiera roto, porque el dolor era insufrible. O sea creo que junto al cólico que me dio embarazada han sido los peores dolores, incluso más que el parto", se ha sincerado, para que nos hagamos una idea de la intensidad de su daño.

"Estuve 40 minutos esperando a una ambulancia y cuando vino me llevaron al hospital más próximo. Me lo colocaron pero todo fue horrible. No quiero exagerar ni una gota, pero no sé si os ha pasado esto, pero fatal, fatal, o sea una cosa tremenda", asegura.

De regreso en Sevilla después de que su novio, David Rodríguez, acudiese en su 'rescate' para ayudarla durante el viaje, Anabel ha confesado lo "complicados" que están siendo estos días al tener inutilizada la mano derecha: "Ahora mismo estoy la verdad que muy inútil, muy torpe, porque con la mano izquierda no puedo coger apenas a la bebé, incluso pues me tienen que ayudar para casi todo. No me puedo peinar, no me puedo coger una coleta, porque date cuenta que el simple hecho de hacer así con la gomilla, necesitas la otra mano, la pasta de dientes lo mismo, con esta mano no tengo apenas fuerza", se ha lamentado cabizbaja.

"Estoy en casa de mi madre, que era lo único que quería. Es una cosa pero siempre lo digo, cada vez que me pongo mala solo quiero estar con la Merchi, no quiero estar con nadie más que con ella. Mi cama, mi cuarto, cómo me cuida y cómo cocina. Aunque tenga 40 años, quiero estar al lado de mi madre", se ha sincerado.

En los próximos días, como ha compartido con sus seguidores, quiere que la vea "un traumatólogo especialista para ver que esto está en su sitio, que no hay nada roto y, que bueno, a ver cuánto tiempo tengo que estar con el yeso". Y es que como ha contado, "ahora vienen una serie de viajes, de cosas, de planes que tenía en los cuales esta situación me rompe un poco todo", y su fatal caída podría dar al traste con sus vacaciones.