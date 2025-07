Netflix sorprende con ingresos récord en el segundo trimestre

A Netflix building in Los Angeles. Photographer: Kyle Grillot/Bloomberg

(Bloomberg) -- Mientras las empresas rivales del sector de medios recortan gastos y venden activos, Netflix Inc. continúa prosperando.

El propietario del servicio de streaming de pago más popular del mundo presentó este jueves los resultados del segundo trimestre, superando las expectativas de los inversionistas en todos los indicadores clave. Los ingresos subieron a US$11.100 millones y la ganancia por acción alcanzó los US$7,19. Además, la compañía ajustó al alza sus previsiones anuales de ventas y márgenes de ganancia.

Tradicionalmente, el segundo trimestre suele ser más débil para Netflix, que generalmente gana más suscriptores a comienzos y finales de año. No obstante, esta vez impulsó el crecimiento con una programación destacada, incluidos dos de los títulos más vistos del año: la tercera temporada de Ginny & Georgia y la última entrega de El Juego del Calamar. También se benefició de la debilidad del dólar, dado que más de dos tercios de sus usuarios viven fuera de EE.UU.

Si bien en el pasado los inversionistas evaluaban a Netflix según el crecimiento en suscriptores, la empresa ha dejado de revelar esa métrica y ha invitado a los inversionistas a enfocarse en indicadores financieros más tradicionales, como ventas y utilidades.

Para 2025, Netflix prevé alcanzar ingresos de hasta US$45.200 millones y proyecta un margen operativo de 29,5%. Los beneficios netos podrían superar por primera vez los US$10.000 millones, impulsados tanto por el tipo de cambio como por una programación sólida. Para el segundo semestre, destacan nuevas temporadas de Stranger Things y Wednesday, además de la película Happy Gilmore 2.

La competencia por captar la atención del público es más feroz que nunca. Aunque su audiencia no ha aumentado en el último año, el tiempo promedio de visualización por usuario se ha mantenido estable.

Según la firma Antenna, el crecimiento de usuarios en EE.UU. se ha desacelerado. Netflix impulsó su base de clientes durante un par de años mediante una ofensiva contra el uso compartido de contraseñas, pero los beneficios de esa política han empezado a disminuir.

Aun así, los ingresos nacionales crecieron 15% en el segundo trimestre, gracias a recientes aumentos de precios. La compañía también está apostando por una alternativa más económica con anuncios en una docena de mercados, donde se espera que los ingresos publicitarios se dupliquen este año.

