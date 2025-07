Manuel Escribano defiende a Cayetano Rivera tras su polémica detención en Madrid

17/07/2025 MANUEL ESCRIBANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

La detención de Cayetano Rivera hace unos días en la capital madrileña al protagonizar un altercado en un restaurante de comida rápida a altas horas de la madrugada ha dado mucho que hablar... ahora, ha sido su amigo, Manuel Escribano, quien ha sido preguntado por ella.

El torero ha asegurado que "no he hablado personalmente con él" porque aunque "nos conocemos y somos amigos, coincidimos casi más en la plaza o en el campo, en los tentaderos, en los entrenos, que luego personalmente"... y por eso "no he sabido mucho más de lo que se ha visto o se ha publicado".

Eso sí, ha querido defenderle y ha asegurado que "es un tío súper educado y súper correcto", por lo que no sabe "qué habrá podido pasar, pero yo pondría la mano en el fuego por Cayetano", aunque también ha reconocido que "somos gente y personas con carácter, que por las buenas somos buenos, pero que si nos buscan las cosquillas, respondemos, ¿no?".

El torero, que vuelve a los ruedos el próximo 8 de agosto en Huesca, ha desvelado que le gusta que su chica, Laura Sánchez, le acompañe porque "a mí me motiva mi gente, no quiero nunca defraudar a los míos, a los que creen en mí, a los que me quieren, a los que me siguen, a los que me apoyan"

Respecto a la modelo, ha confesado que "me ha motivado mucho en estos dos años, dos temporadas que lleva conmigo, viviendo mis temporadas de cerca, me ha motivado mucho porque cuando están en el tendido, como antiguamente, la quiero ronear y quiero ronear delante de ella y quiero que vea que lo que hace su pareja lo hace bien, lo hace como sueña, como quiere y a mí me gusta. Me gusta que esté y ya te digo, es punto de motivación".

En cuanto a si se plantea formalizar su relación con Sánchez, Manuel ha explicado que "cuando a esta edad encuentras un amor y cuando de verdad te entregas a alguien es porque es 100% verdad y al final es lo que hay que buscar" porque "a sabemos lo que queremos, lo que no queremos y todas las personas que tengan a otra al lado es porque te aporta, porque te lo pases bien, porque estás a gusto y porque disfruta".

Es por eso por lo que no tienen en mente dar un paso más en su relación porque "estamos felices y al final eso es lo que te lleva, eso es lo que te aporta... y eso es lo más bonito que te pueda pasar porque si estás a gusto con una persona y encima te cae bien...". Eso sí, ha dejado claro que "nunca digo no a nada, porque nunca sabe qué va a pasar, pero vuelvo a decir lo que digo siempre, un torero no puede hacer planes futuros, no sabe qué va a pasar día siguiente, entonces plantearte algo a días previos o en larga duración es muy difícil".