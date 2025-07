Sheila Casas responde con una sonrisa a los supuestos motivos de su ruptura con Escassi

13/07/2025 Sheila Casas regresa a casa tras sus vacaciones en familia junto a sus hermanos Óscar Casas y Daniel. En el medio del foco medidático, Sheila Casas ha decidido poner tierra de por medio para disfrutar de una escapadda familiar junto a su hermano Óscar Casas y el pequeño Daniel evitando así la polémica por su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Tras unos días de desconexión, la joven regresaba a casa para retomar de nuevo la rutina con mucha más tranquilidad a nivel personal. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Luciendo la mejor de sus sonrisas a pesar de su último fracaso sentiemntal al lado del jinete, la hermana de Mario Casas evitaba entras en las últimas polémicas sobre los motivos de la comentaa ruptura entre ambos cuando parecían que estaban viviendo su mejor momento. "Muy bien, la verdad, fenomenal, muy muy bien" reconocía la joven sobre los días que ha disfrutado en familia. "Es que yo ya me río de todo. Me parece todo bastante absurdo" añadía sobre el supuesto episodio de celos que protagonizó en la fiesta tras la final de 'Supervivientes'. En cuanto a si fue ella la que tomó la decisión de poner punto y final a su relación, Sheila seguía optando por la sonrisa a modo de respuesta sin aportar claridad a los constantes rumores. "Yo creo que está bastante claro, de verdad, chicos. O sea, es bastante fácil y creo que ahora están intentando como manchar mi imagen y no entiendo el por qué" dejaba claro ante las cámaras de Europa Press.

Sin lugar a dudas, estos días de descanso en familia le han venido muy bien a Sheila que ha logrado recuperar la sonrisa que había perdido por los constantes rumores que han rodeado su ruptura y que se han acrecentado aún más tras la última entrevista de María José Suárez en 'De Viernes' donde aseguraba que su ex pareja, Álvaro Muñoz Escassi: "No tiene escrúpulos".