Escassi reacciona a las duras declaraciones de María José Suárez sobre su ruptura con Sheila Casas

14/07/2025 Alvaro Muñoz Escassi EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Un año después de su polémica ruptura con María José Suárez, la historia se repite para Álvaro Muñoz Escassi. Hace diez días el concursante de 'Supervivientes' y Sheila Casas anunciaban a través de sus redes sociales que habían decidido poner punto y final a su relación después de 8 meses de amor. Y la modelo sevillana no ha tardado en sentarse en el plató de '¡De Viernes!' -aunque su entrevista estaba cerrada hacía tiempo- y sentenciar a su exnovio con unas demoledoras declaraciones.

"Los motivos de la ruptura con Sheila los sé porque son los mismos que la mía" ha apuntado, reconociendo que no le ha sorprendido en absoluto pero que prefería no entrar en detalles sobre dichas razones porque, a pesar de no tener miedo a Escassi, "es verdad que no le quiero tener como enemigo.A las buenas es muy buenas, pero a las malas* no le quiero tener de enemigo"".

"Yo no fui capaz de poner límites en mi relación con Álvaro. Me di cuenta muy al principio de cómo era la rrelación. Lo dejé pasar y pasé a la siguiente fase de 'le voy a cambiar'. Lo que todas pensamos. Y cuando acabé la relación me di cuenta que la guerra era conmigo misma, de perdonarme a mí misma. Es con la relación que más he sufrido" ha confesado, asegurando que en este caso Sheila ha sido "más lista porque ha sido rápida". "Ha estado bien asesorada porque tiene un entorno que le ha ayudado" ha sentenciado, insistiendo en que está convencida de que ambas rompieron con el andaluz por el mismo motivo.

Unas demoledoras palabras a las que Escassi ha reaccionado con indiferencia, asegurando que "no sé nada, no he visto nada, pero muchas gracias". Así, lejos de contestar a María José o desmentir sus palabras, el sevillano ha preferido dar la callada por respuesta a su ex, dejando en el aire por qué la modelo dice que aunque no le tiene miedo no le gustaría tenerle como enemigo, y por qué ha afirmado que Sheila ha sido muy lista y ha escapado de su relación antes de lo que lo hizo ella.