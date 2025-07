11/07/2025 Las lágrimas de Lola Índigo en Barcelona por el apoyo incondicional de David Bisbal. Lola Índigo ha arrasado en el último concierto en España de su gira 'La bruja, la niña y el dragón' en Barcelona. Ante más de 30.000 personas completamente entregadas que llenaron el Estadio Olímpico Lluis Companys de la ciudad condal, la artista lo ha dado todo este jueves durante más de dos horas y media, repasando sus grandes éxitos -como 'La niña de la escuela', 'La reina' o 'Ya no quiero na'- y sorprendiendo al público con un sinfín de cambios de vestuario y colaboraciones sorpresa. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Lola Índigo ha arrasado en el último concierto en España de su gira 'La bruja, la niña y el dragón' en Barcelona. Ante más de 30.000 personas completamente entregadas que llenaron el Estadio Olímpico Lluis Companys de la ciudad condal, la artista lo ha dado todo este jueves durante más de dos horas y media, repasando sus grandes éxitos -como 'La niña de la escuela', 'La reina' o 'Ya no quiero na'- y sorprendiendo al público con un sinfín de cambios de vestuario y colaboraciones sorpresa.

Por el escenario han desfilado Quevedo -con el que ha cantado 'El Tonto'-, 'Cali & El Dandee'-al ritmo de 'Yo te esperaré', Estopa -que se han rendido a Mimi asegurando que "es lo más grande que ha parido España"-, y David Bisbal, que dejaba sin palabras a los asistentes irrumpiendo con la energía que le caracteriza entonando 'Bulería' a dúo con la de Granada.

Emocionadísima, Lola no ha podido contener las lágrimas al reconocer que cantar al lado del almeriense es un sueño cumplido: "Gracias David, ¡te quiero dar muchas gracias! Porque te lo juro que esto ha sido uno de los momentos más bonitos de mi vida y será siempre. Te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí, como siempre me has tratado. De verdad, me siento tan afortunada de llamarme tu amiga... gracias por venir hoy, me has cumplido un sueño" ha expresado, desatando los aplausos en el estadio.

"Quiero decir que te admiro mucho. Que llores, pero que llores con alegría, con emoción, con ganas siempre de trabajar. Que eres una trabajadora nata, y quiero que sigas con toda la fuerza del mundo. Esto también para mí ha sido un sueño, no te creas. ¡Que viva barcelona! ¡Os quiero mucho!" ha respondido Bisbal, metiéndose al público en el bolsillo.

Un fin de gira inolvidable en el que, llorando y a corazón abierto, Lola Índigo ha dedicado un mensaje a sus incondicionales. "Vosotros empujáis nuestro barco fuerte todos los días. Y os juro que en mis momentos más oscuros, lo que me lleva a seguir adelante es saber que me seguís y esto es increíble" ha revelado.

"Creo que nunca me había visto tan feliz. Estoy muy agradecida por dedicarme a esto. Últimamente he vivido algunos años que me han enseñado que a veces me detengo en gilipolleces, atrapada en tonterías que igual dentro de 3 días no significan absolutamente nada. Y pienso ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esa mierda, no? ¿Cuántas veces nos sentimos miserables cuando realmente somos las personas más afortunadas del mundo solo por estar vivos, tener salud y estar aquí" ha añadido, asegurando que lo único importante es "vivir y ser feliz".

Un concierto en el que también ha habido tiempo para reivindicarse como artista con guiño al colectivo LGTBI por apoyarla desde el principio, "cuando nadie me decía ni un puto caso, cuando para algunos yo era solamente la última de un ranking de televisión". "Gracias al colectivo por abrazarme, subirme y sujetarme. Muchísimas gracias. Bro, esto es mejor que casarse. Nos vamos a despedir yo diría hasta siempre pero digo, hasta pronto" ha concluido muy emocionada.