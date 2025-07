Sabadell supera los 3 euros en Bolsa por primera vez desde 2009 y hunde la prima de la OPA al -12%

La cotización de Banco Sabadell ha superado este miércoles los 3 euros por acción, un hito que el banco no alcanzaba desde 2009. Este alza, por encima del registrado por BBVA, ha provocado que la prima de la oferta pública de adquisición (OPA) planteada por el banco liderado por Carlos Torres sea ya negativa en más de un 12%.

En concreto, hacia las 13.30 horas, Banco Sabadell cotizaba aproximadamente sobre los 3,056 euros, lo que supone un 2,81% más que al cierre del martes. El incremento de BBVA era ligeramente inferior, subiendo un 2,10%, hasta cotizar en 13,645 euros.

Esta diferencia en las cotizaciones ha provocado que la prima de la OPA ahonde en su senda negativa. El canje de acciones es negativo para un accionista de Sabadell en términos económicos de forma prácticamente sostenida desde mediados de enero, salvo dos jornadas durante marzo.

De acuerdo con la oferta ajustada por el reparto de dividendos, BBVA ofrece una acción de nueva emisión además de 0,70 céntimos (representando los dividendos repartidos por el banco) por cada 5,346 acciones de Banco Sabadell.

Con los precios actuales de cotización, un accionista de Sabadell perdería algo más del 12% del valor de sus acciones en caso de que decidiera acudir a la OPA de BBVA si estuviera abierta en estos momentos.

Desde el rechazo por parte del consejo de administración de Banco Sabadell a la oferta amistosa de BBVA (que posteriormente precipitó el lanzamiento de la OPA), el presidente de BBVA, Carlos Torres, siempre ha defendido que el banco no tenía intención de subir el precio a pagar por Banco Sabadell.

El presidente de la entidad vallesana, Josep Oliu, avisó ayer de que BBVA debería subir "sustancialmente" el precio de la OPA si quiere que resulte exitosa.

Los accionistas de ambas sociedades tienen por delante varios meses de incertidumbre con la OPA. El 24 de julio, Banco Sabadell publicará sus cuentas del segundo trimestre y el nuevo plan estratégico, que incluirá las nuevas perspectivas de crecimiento sin TSB, que ha sido vendido a Banco Santander.

En algún momento para finales de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendría que aprobar el folleto de la OPA, aunque la fecha precisa depende de que BBVA remita toda la documentación necesaria. Esta misma semana, BBVA remitió un folleto actualizado al supervisor, aunque todavía tiene que ser revisado y la CNMV tiene la potestad de solicitar al banco que amplíe o dé más datos sobre ciertas cuestiones.

Las principales incógnitas están en las sinergias, que tienen que desglosarse incluyendo el impacto de la condición del Gobierno para aprobar la OPA de que ambos bancos no se fusionen por un mínimo de tres años, ampliable a cinco. Además, BBVA también tendrá que recoger cualquier posible impacto por la venta de TSB, que en caso de ser aprobada por la junta podría ser causa suficiente para desistir de la operación.

Una vez aprobado el folleto de la OPA, BBVA tiene un plazo de cinco días para abrir el periodo de aceptación. Será en ese momento cuando tras más de un año de espera, los accionistas de Sabadell podrán tomar la palabra. Durante el periodo de aceptación, cada accionista deberá decidir si acude a la OPA y oferta sus acciones o no. En caso de que BBVA alcance más del 50% acciones con derechos de voto, la OPA sería eficaz y tomaría el control de Sabadell.

El periodo de aceptación tendrá un plazo mínimo de 30 días y un máximo de 70 días, por lo que finalizará en torno a septiembre, no siendo descartable que pueda alcanzar los primeros días de octubre si BBVA opta por el plazo máximo que permite la legislación.

En cualquier caso, el día 6 de agosto se celebran dos juntas de accionistas de Banco Sabadell con carácter extraordinario. Las juntas deberán aprobar, respectivamente, si Sabadell puede vender TSB a Banco Santander y, con el dinero ingresado por esa operación, repartir un 'macrodividendo' de 2.500 millones de euros.

Aunque este dividendo extraordinario no se repartirá hasta el año que viene, su aprobación por la junta es vinculante. Por lo que el banco lo repartirá incluso si la OPA sale adelante y BBVA tiene el control del banco para entonces. No obstante, los accionistas que hayan decidido acudir a la OPA y 'vendan' sus acciones a BBVA, no tendrán derecho a recibir este 'macrodividendo' extraordinario, porque para cuando se reparta no serán ya accionistas de Banco Sabadell.