Courtois: "Tebas quiere mucho protagonismo y no he visto a ningún presidente de otra competición hablar así"

El futbolista belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, dijo este miércoles que "a veces una hostia" como el 4-0 encajado ante el Paris Saint-Germain en su semifinal del Mundial de Clubes "viene bien para seguir corrigiendo", y acusó a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga), de querer "mucho protagonismo".

"Ellos siempre empiezan así, muy fuerte y con mucha presión adelante. Creo que ahí nos ha faltado un poco hacer el plan del míster, de querer jugar y de buscar el espacio adelante, y nos costó mantener la posesión. Y luego en la presión, ellos encontraban muy bien el hombre libre y han creado mucho peligro, sobre todo en la primera parte", afirmó Courtois a DAZN en declaraciones recogidas por Europa Press.

"En la segunda, cuando han dejado de presionar, hemos tenido más el balón y más ocasiones, pero sin rematar bien a puerta. Y nada, al final, los dos primeros goles condenan un poco el partido. Ellos han estado cómodos en el partido y nosotros menos. Es una derrota dura, pero es una derrota de aprender", reflexionó el portero merengue desde el Estadio MetLife de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.).

Luego Courtois mandó un recado a Tebas, quien lleva meses criticando este torneo de la FIFA. "Al final, lo de LaLiga es siempre igual. Para mí, escuchar esos comentarios de un presidente no lo he visto ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en la NBA, ni la NFL, no he visto un presidente o jefe de una Liga hablar así", apuntó en su 'canutazo'.

"No puedes pretender que hayamos acabado la Liga y ahí ya son vacaciones, hemos jugado el Mundial, me parece un torneo bonito, no cambia nada. Nadie tiene problema de jugar tantos partidos, el problema es el descanso. Tener solo tres semanas de descanso, para hacer una temporada buena, ahí está la dificultad", aseveró el portero belga.

"Somos el único deporte en el mundo que tiene 11, 12 meses de competición. Ahí está el error. Espero que LaLiga pueda cambiar el partido", se refirió Courtois al duelo del Real Madrid previsto para el 19 de agosto (21.00 horas) contra Osasuna en la jornada 1 de Liga.

"Él [Tebas] puede ser que no quiere el Mundial de Clubes, pero existe, estamos aquí y tiene que cumplir con nuestro descanso. Este señor quiere mucho protagonismo y no he visto a ningún presidente de otra competición en el mundo hablar así", agregó Courtois en su queja.

Acto seguido, volvió a hablar de la derrota ante el PSG. "Estamos en un buen camino y a veces una hostia así te viene bien para seguir corrigiendo, para saber que todavía hay mucho trabajo por delante y que podemos mejorar. Y nos tenemos que llevar a su nivel, ellos han ganado la Champions. Este torneo no ha estado muy bien y es donde tenemos que trabajar la temporada que viene", vaticinó al respecto.

Además, abogó por "analizar en el vídeo" cada desajuste de la presión. "Desde mi punto de vista en el campo, quizá llegamos siempre un pelín tarde, un pelín tarde, etc. Y claro, al momento que llegas tarde, ya todo el mundo está fuera de posición y ya en velocidad te ganan porque ellos corren para delante y tú te tienes que girar y ya pierdes tiempo", argumentó sobre un Real Madrid que se vio superado.

"Yo creo que no hemos estado siempre muy cerca de ellos y ahí está un poco el problema. Y cuando estás repartido por todo el campo y con tanto espacio para ellos, que son un buen equipo, pues es difícil", añadió el portero madridista antes de valorar los regresos de Dani Carvajal y de Éder Militão después de tantos meses ausentes por lesión.

"Estamos todos muy contentos por los dos que han podido volver. Yo creo que está bien para ellos ahora tener unos días de vacaciones y seguir trabajando para la temporada nueva y que estén otra vez con nosotros. Es muy bonito sentirte jugador otra vez, obviamente no con el resultado que queríamos. Es positivo para el equipo que han vuelto y a la vez una pena por Lucas y Luca; pero bueno, son dos leyendas del Madrid y les deseamos todo lo mejor", aludió a Vázquez y a Modric.

Por último, el guardameta belga ahondó en sus elogios hacia el centrocampista croata. "Tenemos suerte de contar con muchos madridistas aquí, por eso nos duele hoy perder para ellos. Pero es verdad que Luca, no solo para los madridistas, pero creo que para muchos aficionados del fútbol, siempre sale ovacionado de los campos, es un gran jugador, un gran compañero y le echaremos de menos", concluyó Courtois.