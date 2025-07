Isa Pantoja preocupa con un desgarrador mensaje en pleno bajón posparto: "Intento reconocerme a mí misma"

Desde que Isa Pantoja se convirtió en madre de su segundo hijo, Cairo -el primero en común con Asraf Beno, ya que tiene a Alberto (11), fruto de su relación con Alberto Isla- el pasado 22 de junio, está experimentando una "montaña rusa de sensaciones" que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

A pesar de su inmensa felicidad por haber cumplido su sueño de formar una familia junto al modelo marroquí dos años después de su boda, la hija de Isabel Pantoja nunca imaginó que atravesaría un posparto tan duro y que las hormonas le afectarían de tal manera en este momento tan especial de su vida.

Días después de sincerarse a corazón abierto sobre los "altibajos" que está atravesando "a nivel psicológico" desde que dio a luz, confesando que ella quiere estar siempre feliz por sus chicos pero que no lo consigue por los "bajones" que sufre principalmente por las noches, Isa ha actualizado su estado con un preocupante mensaje.

"Y cuando pensaba que no tendría mis bajones, de repente me ha vuelto todo", ha revelado en un storie publicado en Instagram desde la cama en la noche de este lunes.

"Siento que me preparé demasiado para el embarazo, pero nadie me habló sobre el posparto. Es una sensación de sentirme sola, aunque no lo esté. De no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma" ha añadido, sin ocultar lo duro que se le está haciendo el posparto dos semanas después del nacimiento de Cairo.

Sin embargo, poco a poco intenta retomar la normalidad, y como apuntaba horas antes también a través de sus redes sociales, su recuperación física tras la cesárea va por muy buen camino, ya que solo le quedan 3,7 kg por perder para estar en el peso que tenía antes de quedarse embarazada. "En el aspecto físico puedo estar muy contenta" ha reconocido.

En cuanto a su pequeño, ha sido Asraf el que ha actualizado cómo se encuentra, compartiendo con sus seguidores que el pequeño Cairo "tiene un poquito de gases, algo muy normal en los recién nacidos, pero claro, lo pasa mal, me da pena", Isa y él están llevando las noches en vela y el cansancio "más o menos bien".