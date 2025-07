Olivia de Borbón reaparece con Julián Porras tras la polémica desatada con su hermano por el ducado de Sevilla

El pasado 20 de junio, cuando se cumplía un mes del inesperado fallecimiento de su padre, Francisco de Borbón y Escasany, Olivia de Borbón daba un paso al frente y solicitaba oficialmente la sucesión del título nobiliario de su padre, el ducado de Sevilla, cuando muchos creían que sería su único hijo varón, Francisco de Borbón Von Hardenberg, el que título con Grandeza de España, respetando así los deseos que expresó en más de una ocasión su progenitor.

Así lo anunciaba el BOE el pasado 30 de junio, confirmando que la socialité no ha cedido el título de duque de Sevilla a su hermano, sino que ha movido ficha y lo ha reclamado ella amparándose en la Ley de Igualdad de Títulos Nobiliarios (Ley 33/2006), que establece que debe heredar el primogénito, sin distinción de sexo.

"La sucesión como Duquesa de Sevilla, con Grandeza de España, ha sido solicitada por doña Olivia Enriqueta de Borbón Von Hardenberg, por fallecimiento de su padre, don Francisco de Paula de Borbón y Escasany" informa el Boletín Oficial del Estado, apuntando que se ha abierto "un plazo de 30 días para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título", haciendo referencia a que de considerarlo oportuno, Francisco de Borbón podría solicitar también el título.

Una solicitud que el hijo del duque de Sevilla no esperaba y de la que, como ha avanzado '¡Hola!' por fuentes cercanas, se enteró tras la publicación del BOE, reaccionando con sorpresa puesto que no esperaba este movimiento por parte de Olivia, con la que tiene muy buena relación. Y, como ha revelado 'Vanitatis', no está enfadado con su hermana, pero sí sorprendido por su premura para heredar el título nobiliario.

Y aunque muchos creen que podría desatarse una guerra familiar, su entorno desliza que no será así, ya que están muy unidos y apoyándose el uno al otro en este complicado momento.

Una polémica que parece haber pasado factura a Olivia, que ha reaparecido este sábado en el concierto de Miguel Bosé en el Icónica Santalucía Fest de Sevilla. Acompañada por su marido, Julián Porras -su gran pilar-, la aristócrata no ha querido hacer declaraciones a la prensa, pero sí ha llamado la atención su preocupante delgadez, evidenciando con un elegante miinvestido bicolor con estampado geométrico en blanco y negro el peso que ha perdido desde el fallecimiento de su padre.

Muy seria, Olivia ha evitado acercarse a los reporteros para explicar su decisión de solicitar el ducado se Sevilla y revelar si ha hablado con su hermano Francisco sobre este tema.