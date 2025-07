Carmen Alcayde muestra su apoyo a Montoya tras su comunicado

Refugiado en su familia y alejado de los focos desde que terminó 'Supervivientes', José Carlos Montoya ha reaparecido con un contundente comunicado. A través de sus redes sociales, el de Utrera se ha sincerado sobre el complicado momento que está viviendo y que le ha obligado a "decir basta".

"Pensaba que podía pero las situaciones vividas en los últimos tiempos me han colapsado. No soy un robot, soy una persona, una persona que se enamoró, una persona que sufrió y cayó dentro de una maquinaria forzada en la que llegué a perder mi voluntad, mi fuerza, mi alegría" ha confesado, reconociendo que su "ilusión se transformó en pesadilla", y ha llegado a "no dar crédito" con lo que está sucediendo a su alrededor: "aquellos en quien creías confiar están utilizando el momento de tu más profunda vulnerabilidad esperando a darte la estocada final como para rematar la faena. Sin escrúpulos".

"Es imposible curar abriéndote en canal en un contexto en el que todo vale y tu exposición da lugar a que sigan hiriéndote cada vez más profundo con argumentos inventados y manipulados con el fin de que el show continúe. No todo vale y llega el momento en el que la cabeza dice hasta aquí, no somos robots, somos personas, y hay unos límites" asegura devastado, dejando claro que "la salud mental no es un juego" y revelando que se ha puesto en manos de profesionales para volver a ser feliz.

Un mensaje a corazón abierto en el que se ha sincerado con sus 'flamencos', y al que ya ha reaccionado Carmen Alcayde: "Lo he leído y digo, por fin publica algo, ha vomitado todo lo que le pasa, he visto la palabra 'estoy colapsado'. Es verdad que está colapsado, yo creo que ahora él aún no ve todo desde el punto de vista que lo verá dentro de un tiempo, ¿sabes?, pero me ha parecido que si eso es lo que siente, es lo que piensa y hacia donde quiere expresarse y donde quiere ir, que es apartarse, a protegerse, y todo eso, pues yo ahí no tengo nada que decir".

"Yo desde luego que ya hace un tiempo que he dejado de tener contacto, porque realmente creo que tiene que estar en su historia, él, con sus cosas, separado de todo lo que tiene que ver con 'Supervivientes', que yo soy parte de eso" reconoce, afirmando que le sigue considerando su amigo y que "espero volver a reconectar con él" aunque de momento "le estoy dejando su espacio".

"Está en modo dramático. Yo hablaría con él y le diría 'estamos modo palapa, ¿no?'. Yo lo entiendo que él esté ahora así y no lo quiero criticar, pero creo que cuando pase el tiempo igual lo ve de otra manera" ha confesado, asegurando que no tiene "ni idea" de a quién se refiere Montoya cuando dice que han abusado de su confianza y se han aprovechado de su vulnerabilidad.

"Es que yo no lo sé, porque de verdad que no he hablado con él, estoy como dejándole su espacio, y no, porque sé que no está para estar hablando con nadie que tengamos que ver, con los supervivientes, la tele, todo eso, porque todo le recuerda y supongo que le han recomendado estar al margen de todo, y entonces, ante eso, pues ya no me quiero meter, lo intenté mucho, ¿eh?, y hablé, y no sé qué, y no sé cuántos y tal, pero ya llega un momento que digo, Carmen, eres Carmen de los supervivientes, y a lo mejor en este momento no tienes que estar a su lado" explica, revelando que por el momento va a continuar así y no se va a poner en contacto con él.

Y si su relación con Montoya está distanciada, con Anita tampoco va mejor: "Ella me ha dicho que necesita un tiempo, que está también ella reconectando. Al final tuve ese enfrentamiento con ella, dijimos que íbamos a comer, pero la pelota está en su tejado, porque yo le escribí antes de eso, ella me dijo, es que ahora necesita un tiempo, entonces, mis dos amigos necesitan un tiempo, aquí estaré cuando quieran" concluye.