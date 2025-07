Vicente Iborra anuncia su retirada del fútbol: "Siento que he dado todo lo que podía"

El centrocampista español Vicente Iborra ha anunciado este viernes su retirada del fútbol profesional después de casi dos décadas de carrera y haber logrado este último curso el ascenso a Primera División con el Levante, club al seguirá vinculado la próxima temporada como asistente principal del técnico, Julián Calero.

"He decidido dejar el fútbol en activo después de muchos años. No es una decisión fácil. No es un día que quería que llegara, pero ha llegado y hay que afrontarlo. Es el momento de afrontar nuevas experiencias, una nueva etapa. Siento que he dado todo lo que podía dentro del campo, y lo dejo con el orgullo de lo vivido", aseguró el valenciano en rueda de prensa.

Iborra ha explicado que se trata de una decisión "muy pensada y mediata" a pesar de que le quedaba un año de contrato. "Dentro del terreno de juego lo he dado todo, pero creo que hay que ser honestos con el club y conmigo mismo. Intentaré ayudar desde otra parcela. Creo que es el momento adecuado", reveló.

El jugador valenciano ha anunciado este viernes que pone fin a su carrera deportiva, en la que ha conseguido numerosos éxitos, entre los que destaca la consecución de cuatro Ligas Europa, tres de ellas de manera consecutiva con el Sevilla (2014, 2015 y 2016) y la última, con el Villarreal en 2021.

Además, el de Moncada (Valencia) consiguió la Conference League con el Olympiacos en 2023. Una carrera llena de éxitos, que cerró con el ascenso del Levante a Primera División, disputado 26 partidos en LaLiga Hypermotion y siendo uno de los principales líderes del vestuario.

El centrocampista empezó su carrera como profesional en 2008, cuando debutó con el Levante, club en el que se formó en las categorías inferiores. En 2013 fichó por el Sevilla, donde consiguió ganar la Liga Europa tres temporadas consecutivas. Tras abandonar el equipo andaluz, firmó por el Leicester City, hasta que regresó a España para fichar por el Villarreal.

En 2022 volvió al Levante, pero solo permaneció un curso, ya que firmó al verano siguiente por el Olympiacos. En el equipo dirigido por José Luis Mendilibar estuvo una temporada, en la que consiguió la Conference League, para después regresar una vez más al club valenciano, con el que esta temporada consiguió el ascenso a Primera División.

Tras anunciar su retirada como futbolista profesional, Iborra seguirá vinculado al club en el que debutó como profesional en 2008, ya que será el asistente principal del técnico del primer equipo, Julián Calero, en el que será el regreso del Levante a LaLiga EA Sports.